Компьютерные клубы в первом квартале нарастили доходы на 26%

Общая выручка компьютерных клубов в РФ за первый квартал выросла на 26%, число открытых площадок — на 25%, подсчитали в Ассоциации развития киберспортивной инфраструктуры (АРКИ; участники — Colizeum, True Gamers, CyberX). Также в организации отмечают рост медианной выручки на один клуб — по состоянию на март она составила 847 тыс. руб., что на 3,3% больше, чем годом ранее.

Кроме того, есть тенденция к небольшому (0,2%) смещению долей внутри выручки в сторону продаж дополнительных товаров в клубах (бар и другие услуги, кроме аренды игрового времени), отмечают в АРКИ. Средняя медианная выручка на гостя выросла на 12,3% по сравнению с прошлым годом — до 1,5 тыс. руб. против 1,4 тыс. руб. в марте 2025 года.

Число уникальных посетителей, которые ежемесячно посещают компьютерные клубы, возросло по сравнению с прошлым годом на 12,1%, до 1,25 млн человек. Приток новой аудитории также продолжает увеличиваться: март текущего года обошел по этому показателю результат 2025 года на 17,8%.

В разрезе городов Москва лидирует по множеству показателей — количеству клубов, гостей, игровых сессий, а также общей выручке. Однако медианная выручка на один клуб в некоторых регионах превышает столичные показатели. Например, компьютерные клубы зарабатывают больше во Владивостоке и Южно-Сахалинске, а наиболее активный рост выручки одного клуба год к году зафиксирован в таких городах, как Волгоград (+67%), Пятигорск (+53%), Саратов (+49%) и Якутск (+40%).

Юлия Юрасова