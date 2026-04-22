ФАС: действия Apple против Telega могут нарушать антимонопольное законодательство

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) заявили, что действия Apple в отношении российского альтернативного клиента Telegram — Telega — «могут содержать признаки нарушения антимонопольного законодательства».

«Поступившее заявление от АО «Телега» — это не первый сигнал в отношении Apple. Действия компании могут содержать признаки нарушения Закона о защите конкуренции. Нарушение антимонопольного законодательства влечет за собой соответствующие правовые последствия. В связи с этим ФАС России примет меры реагирования в случае установления нарушения антимонопольного законодательства»,— заявили в службе.

22 апреля разработчики клиента Telega пожаловались ФАС на Apple после блокировки приложения в AppStore. Представители приложения требуют признания действий Apple злоупотреблением доминирующим положением. Они утверждают, что Telega не содержит вредоносного кода, не является шпионским ПО и не нарушает безопасность пользователей.

В июле 2022 года Apple была признана нарушившей закон о защите конкуренции, напомнили в ФАС. «Компания запрещала разработчикам информировать клиентов внутри приложений о возможности оплаты покупок за пределами App Store и использовать альтернативные способы. За это нарушение в январе 2024 года Apple выплатила в федеральный бюджет штраф в размере 1,2 млрд руб.»,— добавили в службе.

Альтернативный клиент Telegram был удален из магазина приложений Apple 9 апреля. Так, при поиске приложения Telega пользователи видели уведомление «запрашиваемая страница не найдена».

17 апреля Apple начала помечать как вредоносное приложение Telega. Пользователям версии приложения на iPhone система iOS не дает открыть ранее установленное приложение Telega и призывает удалить его со своего мобильного устройства. При попытке зайти в приложение оно «вылетает», а пользователю предлагают изучить страницу с информацией о его опасности.

Сам Telegram с 31 марта ввел маркировку для аккаунтов пользователей, которые используют сторонние приложения или «зеркала» из-за снижения защищенности переписок с такими аккаунтами.

После замедления и блокировки мессенджера Telegram клиент Telega стала самым быстрорастущим мессенджером в России за март: аудитория приложения за период выросла на 160%, до MAU (месячный охват) почти в 7,5 млн человек. Ранее Cnews писал, что Telega «потенциально связана» с холдингом VK.

