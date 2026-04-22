Чем известна Яна Лантратова

22 апреля президиум партии «Единая Россия» в Госдуме единогласно поддержал кандидатуру депутата Яны Лантратовой на пост уполномоченного по правам человека в России. Подробности ее биографии — в справке “Ъ”.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Лантратова Яна Валерьевна родилась 14 декабря 1988 года в Ленинграде (ныне — Санкт-Петербург). В 2011 году окончила журфак Санкт-Петербургского госуниверситета по специальности «связи с общественностью», в 2012-м — юрфак Северо-Западной академии госслужбы, в 2019-м — факультет психологии и педагогики Московского педагогического государственного университета.

С 2006 года работала на телевидении, участвовала в съемках программ на «Пятом канале», музыкальных каналах MTV и «Муз-ТВ». В 2009–2014 годах — менеджер по рекламе и связям с общественностью ООО «Медицинский центр "РАОМед плюс"» (Санкт-Петербург). В 2006-м основала молодежную общественную организацию Stars Center, которая занималась подготовкой благотворительных выступлений популярных исполнителей в детских домах, больницах, школах-интернатах.

В 2009 году стала региональным куратором проектов «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР) в Санкт-Петербурге. В 2010-м вошла в федеральный координационный совет МГЕР. С 2010 по 2013 год — начальник отдела социальных проектов МГЕР. Также возглавляла мониторинговый центр по защите прав несовершеннолетних.

В 2010 году работала помощником председателя комитета по законодательству заксобрания Санкт-Петербурга. В том же году возглавила рабочую группу «Народного фронта» (ОНФ) по выявлению и пресечению преступлений против детей.

В 2012 году стала инициатором создания Всероссийской общественной организации «Союз добровольцев России», была избрана председателем координационного совета организации. Позже заняла пост председателя общественного совета Союза добровольцев России.

С ноября 2012 по декабрь 2018 года — член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). С ноября 2015 года занимала пост ответственного секретаря СПЧ, с 2016-го — председателя постоянной комиссии совета по общественному контролю. С 2014 года также входила во временную рабочую группу СПЧ по мониторингу соблюдения прав человека на территории Украины. В 2018-м стала постоянным экспертом СПЧ.

В 2017–2019 годах — сотрудник администрации президента (АП) РФ, главный советник департамента по взаимодействию с институтами защиты прав граждан и развитию гражданского общества управления АП по общественным проектам.

С 2019 по 2020 год — начальник отдела гуманитарных проектов департамента развития интеграционных проектов Минэкономразвития РФ. С 2020 по 2021 год — замдиректора департамента развития интеграционных проектов и стран СНГ Минэкономразвития. В 2019 году стала ответственным секретарем молодежного совета при министерстве.

В 2021 году вступила в партию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (ныне — «Справедливая Россия»). В том же году была избрана в Госдуму. Первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия». С февраля 2025 года — председатель комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

Действительный государственный советник РФ III класса. Награждена орденом Дружбы (2026).