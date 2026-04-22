Изымаемому жилью подводят новую базу

Конституционный суд (КС) РФ вынес постановление по жалобе жительницы небольшого города на Ямале. Она пыталась продать жилье, выданное ей властями взамен изъятого по муниципальным программам, но столкнулась с необходимостью уплатить налог в 13%, так как не прожила на новом месте положенные для льготы пять лет. После серии судов гражданка обратилась в КС, апеллировав к нормам программы реновации в Москве: там при продаже квартиры, выданной взамен сносимой, сроки их владения складываются, а не исчисляются заново. В КС вняли этой логике, сочли нормы Налогового кодекса РФ неконституционными и распорядились внести в них коррективы.

С жалобой в КС обратилась жительница города Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа Александра Догарь. В 2017 году местные власти решили снести дом с ее квартирой (где она к тому моменту прожила пять лет) по муниципальным программам. Госпоже Догарь выдали другую квартиру в Лабытнанги. В 2021 году она продала ее, а затем получила требование от налоговиков уплатить налог в 13% с продаж (468 тыс. руб.), так как владела новой квартирой менее пяти лет (после этого срока НДФЛ платить не нужно).

Гражданка пошла в суд, ссылаясь на опыт нормативного регулирования столичной программы реновации.

В Москве при продаже нового жилья взамен изъятого по реновации сроки владения обеими квартирами (при исчислении налоговой льготы) складываются, поясняла жительница Лабытнанги. Салехардский городской суд Ямало-Ненецкого автономного округа в апреле 2023 года в удовлетворении иска отказал. Правда, судебная коллегия по административным делам суда Ямало-Ненецкого автономного округа в ноябре 2023 года его удовлетворила. Но Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в мае 2024 года госпоже Догарь вновь отказал. В инстанции сочли, что льготные правила, к которым она апеллирует, применимы лишь в Москве. В итоге Александра Догарь добралась со своей аргументацией до КС, указывая на неопределенность ст. 217.1 Налогового кодекса (НК) РФ. В ней, в частности, говорится об упомянутых налоговых льготах по сложению сроков владения «реновационным» жильем.

В опубликованном 22 апреля постановлении КС напоминается, что в НК РФ установлен пятилетний (а в некоторых случаях — трехлетний) срок владения жильем, по истечении которого собственник освобождается от уплаты НДФЛ при продаже жилья. «Это служит условным индикатором того, что квартира приобретается не для перепродажи»,— сообщили в инстанции. Упоминая оспариваемые нормы НК РФ, в КС напомнили, что те вводились «для наиболее полной компенсации возможных потерь», связанных с проведением программы реновации в Москве. Но случаи изъятия земельных участков и зданий на них программой не исчерпываются, добавили в КС, подчеркнув, что недвижимость могут изымать и для других государственных и муниципальных нужд. В высшей инстанции сочли верной логику отсылки Александры Догарь к нормативной базе другого региона. «Игнорирование в таких случаях периода владения прежним жильем в целях освобождения от НДФЛ подрывало бы доверие к институтам и решениям публичной власти вопреки Конституции»,— сообщили в КС.

В инстанции дали поручение внести правки в законодательство. А до тех пор — применять льготный «реновационный» порядок из ст. 217.1 НК РФ «в случаях, аналогичных делу заявительницы» с оговоркой, что дом сносят не как аварийный.

Партнер адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнеры» Анна Маджар считает логику заявительницы в КС «юридически точной». «Речь шла не о переносе льготы из Москвы в ЯНАО, а о принципе равенства налогоплательщиков. Ключевой фактор — обстоятельства, при которых имущество выбыло из собственности. Жилье изъято фактически принудительно в публичных интересах»,— поясняет она.

Государство в случае принудительного изъятия квартиры у гражданина «не должно иметь возможности так же принудительно прекратить одно из условий применения гражданином налоговой льготы», полагает управляющий партнер адвокатского бюро «Юг» Юрий Пустовит. Эта позиция основана «на общепризнанном общеправовом правиле о том, что никто не может ухудшить положение другого лица без его на то согласия», полагает господин Пустовит, и поэтому постановление КС «верное». Анна Маджар считает, что суд «переопределил правовую природу» пятилетнего срока владения жильем. «В ситуациях принудительного изъятия он теряет смысл, поскольку является индикатором коммерческой сделки»,— добавляет она. По мнению госпожи Маджар, решение КС повлияет на широкий круг споров, в том числе о комплексном развитии территорий, изъятий для госнужд и региональных программах переселения. Постановление КС снизит остроту конфликтов граждан и властей при изъятии квартир, считает и господин Пустовит.

Александр Воронов