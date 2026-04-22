Бывшая 26-я ракетка мира Джорджи возобновит карьеру в следующем сезоне
Итальянская теннисистка Камила Джорджи объявила о возобновлении спортивной карьеры в 2027 году. Об этом она написала на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
Фото: Geoff Burke-USA TODAY Sports / Reuters
Также теннисистка рассказала, что проводит тренировке на корте. Пока она не знает, на каких турнирах будет выступать. Сейчас итальянка находится на 19-й неделе беременности и проживает на Майорке.
Джорджи завершила карьеру в 2024 году. По информации СМИ, решение было связано с проблемами с налоговой службой, которой она должна была выплатить около €500 тыс. со своих призовых. Также владелица виллы, где проживала итальянка, обвинила ее в краже имущества. Ущерб был оценен в €100 тыс.
На счету 34-летней Камилы Джорджи четыре победы на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде. Ее лучшим достижением на турнирах Большого шлема стал выход в четвертый круг на US Open (2013) и Roland Garros (2022). Наивысшая позиция в рейтинге WTA — 26-я. На момент объявления о завершении карьеры Джорджи располагалась на 116-й строке классификации.