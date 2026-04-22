Бывшего уральского мэра лишили мандата из-за повышения собственной пенсии

Райсуд в Свердловской области досрочно прекратил полномочия депутата гордумы Сысерти Вадима Старкова («Единая Россия»), который управлял городом в 2009–2013 годах. Поводом стало голосование депутата в поддержку инициативы местной администрации по увеличению размера пенсий для бывших мэров.

Еще в марте 2024 года прокуратура увидела в действиях экс-градоначальника конфликт интересов, однако рабочая группа профильной комиссии тогда с надзорным ведомством не согласилась. Более того, на его сторону встал Сысертский райсуд. В инстанции пришли к выводу, что за увеличение пенсий проголосовали 12 из 16 депутатов, то есть голос господина Старкова решающим не являлся.

Однако в феврале 2026 года прокуратура предприняла вторую попытку отправить депутата в отставку. На рассмотрении представления надзорного ведомства несколько коллег Вадима Старкова согласились, что экс-мэр допустил «очевидный конфликт интересов». «Когда человек своим голосованием увеличивает свое благосостояние на 500 тыс. руб., это не может не считаться»,— заявила депутат Ирина Летемина.

Правда, большинство депутатов и на этот раз отказались лишать его мандата: за это решение проголосовали всего четверо из 20 парламентариев. Зато райсуд требования надзорного ведомства со второй попытки удовлетворил, отправив господина Старкова в отставку «в связи с утратой доверия». В суде подчеркнули, что экс-мэр сможет обжаловать принятое решение в течение месяца.

Василий Алексеев, Екатеринбург