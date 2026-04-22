Три человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в Благовещенске

Три человека, в том числе один ребенок, погибли при пожаре в четырехэтажном доме в Благовещенске. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Амурской области.

По данным МЧС, пожар произошел на улице Пионерская. Из дома спасли 13 человек, в том числе троих детей. Еще одного ребенка доставили в больницу. РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщил, что в загоревшейся квартире находились четыре человека. Выжил только один ребенок.

Пожар тушили 22 специалиста с помощью пяти единиц техники. Возгорание локализовали на площади 60 кв. м. Причины и обстоятельства пожара выясняются.