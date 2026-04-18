Воронежский «Факел» сенсационно проиграл «Чайке» со счетом 0:2

Лидер Первой лиги, воронежский «Факел» в 29-м туре на выезде встретился с «Чайкой» из Песчанокопского. У «огнеопасных» перед этим матчем было 59 очков, а у их соперников — 19 баллов и предпоследнее место в турнирной таблице. Игра, от которой ожидали доминирования гостей, преподнесла неожиданный результат — «Факел» проиграл аутсайдеру турнира со счетом 0:2. Матч состоялся на стадионе «Труд» в Подольске в субботу, 18 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФК «Факел» Фото: пресс-служба ФК «Факел»

Воронежцы начали игру в нападении, стараясь прижать хозяев к воротам. Стопроцентный голевой момент «Факел» имел на 15-й минуте — партнер пасом вывел Максима Турищева на ударную точку возле 11-метровой отметки, но форвард замешкался и нанес не самый уверенный удар в левый угол. Голкипер «Чайки» Семен Фадеев успел среагировать и отбил мяч в сторону. Через пару минут счет мог открыть Кирилл Симонов — после скидки Турищева полузащитник с правого края штрафной из убойной позиции несильно пробил в ближний угол, не попав как следует по мячу.

Однако в футболе есть закономерность: не забиваешь ты — забивают тебе. Отбившая первый натиск «Чайка» постепенно начала создавать остроту в атаке и приближаться к воротам соперника. В итоге на 36-й минуте Вячеслав Якимов абсолютно неоправданно сфолил на Глебе Пополитове почти на линии штрафной. Артем Соколов уверенно реализовал опаснейший стандарт, отправив снаряд мимо стенки в правый угол.

«Факел», имевший верные возможности забить и сравнять счет в первом тайме, сделать этого тем не менее не смог. На 39-й минуте убегавшего Николая Гиоргобиани сбили в штрафной команды из Песчанокопского, и к «точке» подошел Белайди Пуси. По какой-то причине самый забивной игрок лиги сильнейшим ударом отправил мяч значительно выше ворот. Под конец тайма гости также заработали штрафной, который мог привести к голу: удар со стандарта пришелся в стенку, но с подбора Бутта Магомедов отправил снаряд в сантиметрах от левой стойки.

Заряженному на гол «Факелу» в начале второй 45-минутки заметно не хватало скоростей, в том числе — в принятии решений. Также временами подводила техника. «Чайка» в свою очередь поняла, что в этот вечер может играть на равных с фаворитом. На острую атаку гостей на 66-й минуте футболисты из Песчанокопского сразу же ответили контрвыпадом, в финале которого Пополитов с левого края вратарской пробил мимо Моцпана в ближний угол. Вратарь воронежцев Игорь Обухов сумел спасти команду, буквально оставив ее в игре. На 75-й минуте Пополитов имел еще один шанс удвоить преимущество после ошибки Никиты Моцпана, упустившего снаряд ближе к центру своей половины поля. Обухов едва успел отразить сильнейший удар в левый угол.

На 85-й минуте Мераби Уридия практически в одиночку доставил мяч на левый край вратарской «Чайки», но не реализовал момент. Плотная, местами жесткая борьба развернулась на поле в конце тайма — борьба, в которой «Факел» традиционно чувствует себя увереннее соперников. Однако в этот вечер продавить хозяев воронежцы так и не смогли ни в основное время, ни в пять добавленных минут. А «Чайка» на последних секундах поставила сокрушительную для «огнеопасных» точку в этом матче — Глеб Пополитов протащил мяч по правой стороне поля и отдал в центр точный пас на Никиту Посмашного, который отправил его в сетку.

В следующем, 30-м туре воронежцы в статусе лидера Первой лиги будут принимать дома ярославский «Шинник», который ведет борьбу в плотной группе в середине турнирной таблицы. Встреча пройдет 22 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в предыдущем матче «огнеопасные» на своем поле уступили московской «Родине» — ближайшему преследователю в лиге. Хозяева проигрывали со счетом 0:3, но смогли забить гол престижа под занавес встречи.

Денис Данилов