Остер Григорий Бенционович

Родился 27 ноября 1947 года в Одессе. Служил на Северном флоте. В 1982 году окончил отделение драматургии Литературного института имени Горького в Москве.

В 1975-м дебютировал как детский писатель со сборником сказок «Как хорошо дарить подарки». Позже выпустил серию сказок о котенке по имени Гав (1976–1982), повесть «Петька-микроб» (1979), сборник рассказов «Легенды и мифы Лаврового переулка» (1980). По его сценариям сняты многосерийные мультипликационные фильмы «Котенок по имени Гав», «38 попугаев», «Четверка друзей», «Обезьянки», «Баба-яга против», «Веселая карусель» и другие.

В 1983-м в журнале «Колобок» были опубликованы первые стихи из цикла «Вредные советы», жанр которого сам автор назвал «педагогикой от противного». Первый сборник «Вредных советов» вышел в 1990-м и несколько раз переиздавался. Позже были напечатаны книги «Воспитание взрослых» (1996), «Папамамалогия» (1998), «Квартироведение» (1999), «Книга о вкусной и здоровой пище людоеда» (2001) и другие.

В 2004 году по заказу администрации президента РФ Григорий Остер разработал концепцию и написал большинство текстов детской версии сайта главы государства («Президент России — гражданам школьного возраста»). В 2010-х выпустил несколько сборников рассказов о детях и взрослых под общим названием «Дети и эти». В 2021 году в Детском музыкальном театре имени Наталии Сац в Москве состоялась премьера оперы «Вредные советы», написанной Михаилом Боннером по мотивам книги Остера. В 2022 году уехал из России, заявив о несогласии с решением руководства страны начать СВО на Украине. В настоящее время проживает в Латвии.

Григорий Остер — лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства 2002 года (в составе художественной группы московского театра детской книги «Волшебная лампа»). Заслуженный деятель искусств РФ. В апрельском исследовании 2026 года сеть «Читай-город» назвала его одним из самых популярных авторов детской литературы.