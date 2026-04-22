Остер Григорий Бенционович

Родился 27 ноября 1947 года в Одессе. Служил на Северном флоте. В 1982 году окончил отделение драматургии Литературного института имени Горького в Москве.

В 1975-м дебютировал как детский писатель со сборником сказок «Как хорошо дарить подарки». Позже выпустил серию сказок о котенке по имени Гав (1976–1982), повесть «Петька-микроб» (1979), сборник рассказов «Легенды и мифы Лаврового переулка» (1980). По его сценариям сняты многосерийные мультипликационные фильмы «Котенок по имени Гав», «38 попугаев», «Четверка друзей», «Обезьянки», «Баба-яга против», «Веселая карусель» и другие.

В 1983-м в журнале «Колобок» были опубликованы первые стихи из цикла «Вредные советы», жанр которого сам автор назвал «педагогикой от противного». Первый сборник «Вредных советов» вышел в 1990-м и несколько раз переиздавался. Позже были напечатаны книги «Воспитание взрослых» (1996), «Папамамалогия» (1998), «Квартироведение» (1999), «Книга о вкусной и здоровой пище людоеда» (2001) и другие.

В 2004 году по заказу администрации президента РФ Григорий Остер разработал концепцию и написал большинство текстов детской версии сайта главы государства («Президент России — гражданам школьного возраста»). В 2010-х выпустил несколько сборников рассказов о детях и взрослых под общим названием «Дети и эти». В 2021 году в Детском музыкальном театре имени Наталии Сац в Москве состоялась премьера оперы «Вредные советы», написанной Михаилом Боннером по мотивам книги Остера. В 2022 году уехал из России, заявив о несогласии с решением руководства страны начать СВО на Украине. В настоящее время проживает в Латвии.

Григорий Остер — лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства 2002 года (в составе художественной группы московского театра детской книги «Волшебная лампа»). Заслуженный деятель искусств РФ. В апрельском исследовании 2026 года сеть «Читай-город» назвала его одним из самых популярных авторов детской литературы.

Григорий Остер и его творчество

Писатель Григорий Остер родился 27 ноября 1947 года в Одессе. Начал писать стихи, будучи старшеклассником. С 1966 по 1969 год проходил срочную службу на Северном флоте СССР. В 1982 году окончил отделение драматургии Литературного института им. А. М. Горького в Москве

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В 1974 году дебютировал со сборником лирических стихов «Время твое», а уже на следующий год выпустил свою первую детскую книгу «Как хорошо дарить подарки»

Особое место в библиографии Григория Остера занимает серия книг «Вредные советы», которые в занимательной форме пародируют штампы педагогической морали. Цикл остается крайне популярным — в декабре 2021 года в московском Детском музыкальном театре им. Наталии Сац состоялась премьера оперы «Вредные советы»

В 1976–1982 публиковались рассказы о котенке по имени Гав, в 1979 году — повесть «Петька-микроб», в 1980 году — сборник рассказов «Легенды и мифы Лаврового переулка»

В 2004 году Григорий Остер разработал концепцию и написал большинство текстов детской версии сайта президента Владимира Путина

Популярность приобрели мультфильмы, снятые по сценариям Григория Остера — многосерийные циклы «Котенок по имени Гав», «38 попугаев», «Обезьянки», «Четверка друзей», «Попался, который кусался!», «Баба-Яга против», «Человек с детским акцентом», частично «Веселая карусель»

Григорий Остер написал пьесы для кукольных и детских театров «Человек с хвостом» (1976), «Все волки боятся» (1979), «Привет малышке» (1983), а также сценарий фильма «До первой крови» (1989) и телепрограммы «Чердачок Фруттис» (1997)

Григорий Остер — заслуженный деятель искусств РФ, лауреат Государственной премии 2002 года. Член общественного совета Российского еврейского конгресса

В 2008–2009 годах Григорий Остер вместе с певицей Глюкозой вел программу «Детские шалости» на телеканале СТС. В 2017 году вышла сказка Григория Остера «Робинзон и тринадцать жадностей», в 2018 году — «Невредный календарь для всей семьи»

