Ростовские власти объяснили, зачем выжигают растительность

Заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бодряков объяснил на пресс-конференции в «Интерфаксе», почему власти региона проводят плановые выжигания сухой растительности: они наносят природе минимальный ущерб по сравнению с неконтролируемыми ландшафтными пожарами.

Такие меры помогают предотвратить масштабные возгорания, которые могли бы уничтожить тысячи гектаров в пожароопасный сезон. Сергей Бодряков подчеркнул это, отметив, что ущерб флоре и фауне от контролируемого огня несопоставим с потерями от стихийных пожаров.

Плановые работы стартовали в январе, когда птицы еще не приступают к гнездованию в камышах и зарослях. Специалисты МЧС строго контролируют каждый пал, минимизируя риски для экосистем. Пожароопасный сезон в Ростовской области начался 6 апреля 2026 года, и с тех пор огнеборцы усилили профилактику. Власти не проводят выжигания на 90 особо охраняемых природных территориях региона, чтобы сохранить уникальные экосистемы.

Цифры подтверждают эффективность подхода. С 16 по 20 марта огнеборцы выполнили 252 контролируемых выжигания на площади свыше 500 га. За сутки 12 марта пожарные обработали 27 га на 30 территориях, а в планах на тот день значились 119 отжигов на 86 га в 37 муниципалитетах. К середине марта огонь прошел уже 74 га, а 17 марта анонсировали 88 новых выжиганий. Недавно, 17 апреля, МЧС объявило о 39 контролируемых пожарах в 11 муниципалитетах на 18 апреля.

Альтернатива выжиганиям — покос сухостоя, но он уступает по скорости и охвату. Сергей Бодряков ранее отмечал вклад в пожарную безопасность: власти обновляют технику, открывают новые части и развивают добровольную охрану с участием казаков и ВДПО. В 2024 году камеры видеонаблюдения выявили 85% лесных пожаров на ранней стадии, что усиливает общую систему.

Станислав Маслаков