Шесть российских регионов пока не готовы к пожароопасному сезону

МЧС России 22 апреля сообщило о прошедшем заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Выступавший заместитель руководителя Рослесхоза Алексей Венглинский рассказал о внеплановых проверках готовности к пожароопасному сезону, которые проводились в 59 регионах России. Шесть субъектов федерации признаны неготовыми (республики Алтай, Тыва, Бурятия, Хабаровский край, Амурская и Запорожская области), ограниченно готовыми — Иркутская область, Еврейская автономная область и Забайкалье. Проверки, сообщили в Рослесхозе и МЧС, завершатся в конце апреля, на Чукотке и Ямале — в мае.

В Рослесхозе напомнили, что в 2025 году площадь лесных пожаров достигла почти 4,3 млн гектаров, 86% пришлось на Дальний Восток. В 2026 году уже произошло 479 пожаров на площади 245 тыс. га. Самая сложная ситуация на данный момент складывается в Еврейской автономной области, где огонь уже прошел более 100 тыс. га. В одном из районов региона объявлен режим ЧС. Пожароопасный сезон открыт в 73 субъектах, «особый» противопожарный режим — в 26 регионах.

В ближайшие дни, по прогнозам ФБУ «Авиалесохрана», в Омской, Новосибирской областях и Алтайском крае ожидаются самые высокие в стране риски «стремительного ухудшения пожарной обстановки как на природных территориях, так и в населенных пунктах в связи с множественными палами сухой травы и условиями погоды».

Иван Буранов