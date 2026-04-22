Ростовский суд приговорил готовивших теракт на Ставрополье к 16–18 годам колонии

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к длительным срокам троих приверженцев запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство», готовивших взрыв на Центральном рынке Георгиевска в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба суда.

Суд признал их виновными в участии в террористической организации, покушении на теракт и незаконном изготовлении взрывчатки, назначив каждому от 16 до 18 лет колонии строгого режима и штрафы на сумму свыше 1,8 млн рублей.

По данным суда, в марте 2024 года подсудимые решили устроить теракт на оживленном рынке, где ежедневно собираются сотни покупателей. До задержания они несколько раз посещали территорию, изучали расположение торговых рядов, фиксировали камеры видеонаблюдения и выбирали место, где самодельное взрывное устройство могло нанести максимальный ущерб.

Для создания СВУ мужчины закупили в аптеках и хозяйственных магазинах Георгиевска химические прекурсоры — азотные удобрения, кислоты и бытовую химию, достаточные для сборки 2–3 кг взрывчатого вещества. Экспертиза оценила потенциальную мощность устройства как сопоставимую с гранатой Ф1: радиус поражения мог составить до 20 метров, с риском для десятков людей.

Силовики пресекли планы 29 марта 2024 года: оперативники УФСБ по Ставропольскому краю задержали всех троих на этапе финальной сборки взрывного устройства в съемной квартире. В ходе обысков изъяли готовые компоненты взрывчатки, тайники с радиодетонаторами и зафиксировали переписку с куратором, который координировал действия из-за рубежа.

Суд квалифицировал действия фигурантов по статьям об участии в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ), покушении на теракт группой лиц (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ) и незаконном изготовлении взрывчатых веществ и оружия (ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 223.1 УК РФ). Осуждённым назначили 18, 17 и 16 лет колонии строгого режима соответственно, а также штрафы в 650 тыс., 600 тыс. и 550 тыс. руб.

Станислав Маслаков