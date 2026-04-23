Застройщик уезжает за МКАД

Падение спроса на новостройки Москвы стимулирует девелоперов переориентироваться на элитный сегмент загородной недвижимости, где пока объекты активно покупаются. Так, новый девелопер DATA, созданный экс-президентом группы «Гута» Артемом Кузнецовым, построит в подмосковных Мытищах элитный поселок и пятизвездную гостиницу суммарной площадью более 100 тыс. кв. м. В проект будет инвестировано 30 млрд руб., а выручка от продажи домов может оказаться в 2,5 раза больше.

DATA построит элитный загородный поселок «Пирогово Коллекция» в городском округе Мытищи Подмосковья, рассказали “Ъ” в самой компании. Проект площадью более 100 тыс. кв. м включает в себя, в частности, 129 домов площадью 330–840 кв. м, спа-отель категории «пять звезд» на 130 номеров, гольф-поле, яхт-клуб, конноспортивный комплекс и теннисные корты. Общий объем инвестиций превысит 30 млрд руб.— это собственные средства и частные инвестиции.

DATA — новая компания Артема Кузнецова, который ранее был президентом группы «Гута». Эта группа контролирует бывшие площади кондитерской фабрики «Красный Октябрь» в центре Москвы, а также холдинг «Объединенные кондитеры» (бренды «Аленка», «Бабаевский»). Господин Кузнецов также реализует совместные проекты с MR Group и Level Group.

Ранее права на землю, на которой будет построен поселок «Пирогово Коллекция», были у ФГУП «Совхоз имени Тимирязева». В 2008 году «Дэймос» (сейчас — ООО «Агрофирма Пирогово», в процессе банкротства) приобрел эти земли. Позже сделка была оспорена подмосковными властями, так как совхоз владел землей на правах бессрочного пользования и, соответственно, не мог ее продать. Это было громкое резонансное дело. Из-за этого проблемы, например, возникали у ГК ФСК Владимира Воронина, которая едва не лишилась 773 млн руб. из-за задержки сдачи объекта, строившегося на арестованных землях под Мытищами (см. “Ъ” от 12 августа 2019 года).

Сейчас, по данным выписки из ЕГРН (есть у “Ъ”), участки на территории «Пирогово Коллекции» принадлежат закрытому паевому инвестфонду «Пирогово» под управлением УК «Геокапитал». Пайщики фонда не раскрываются, а владельцем ООО «УК "Геокапитал"» сейчас выступает Василий Пеганов, указано в СПАРК.

Коммерческий директор «Балчуг Девелопмент» Ирина Соболева считает, что потенциальная выручка от продажи домов в «Пирогово Коллекции» может составить от 55 млрд до 75 млрд руб. По ее данным, средняя стоимость домовладения в этой локации с таким наполнением в 2026 году стартует от 250–300 млн руб., в пиковых позициях — свыше 1 млрд руб. за лот. Значительная часть бюджета — это по сути инфраструктурный налог: покупатель платит за право жить в окружении конноспортивного клуба и яхт-клуба, что позволяет девелоперу увеличивать ценник на 25–30%, считает заместитель гендиректора Modern House Яна Шамонаева.

Такая недвижимость сейчас пользуется высоким спросом. По подсчетам NF Group, в январе—марте 2026 года на первичном рынке загородных элитных объектов Подмосковья реализовано 60 лотов, что на 46% больше год к году. При этом объем первичного предложения в этом сегменте сократился на 8–10%, говорит Ирина Соболева. Пирогово не относится к числу самых топовых направлений Подмосковья, но устойчивый спрос там есть, говорит управляющий партнер «Intermark Городская недвижимость» Дмитрий Халин.

Переход крупного игрока из сегмента многоквартирного строительства в загородный девелопмент скорее вынужденная мера, полагает Яна Шамонаева. В то время как интерес к загородной элитной недвижимости Подмосковья растет, спрос на новостройки Москвы, напротив, падает. По подсчетам сервиса Dataflat.ru, в январе—марте 2026 года объем продаж строящегося жилья в старых границах Москвы сократился на 35% год к году, до 538,6 тыс. кв. м, а общая выручка застройщиков упала на 23%, до 336,4 млрд руб.

Дарья Андрианова