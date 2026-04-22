Суд в Омске изъял у перевозчика 180 литиевых батарей, направлявшихся в Чехию

Куйбышевский райсуд Омска конфисковал 180 литиевых батарей у транспортной компании «Транс-лайн-Брест» за несоблюдение запретов и ограничений на вывоз товаров с территории РФ (ст.16.3 КоАП РФ). Стоимость изъятой партии составила более 8,5 млн руб., сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

По данным суда, организация в октябре 2025 года ввозила литиевые батареи в Омскую область из Казахстана. На автомобильном пункте пропуска «Ольховка» сотрудники таможни остановили автомобиль для досмотра. В ходе проверки было установлено, что компания доставляла груз из КНР транзитом через Россию в Чехию.

При этом Чешская Республика входит в перечень недружественных государств, в отношении которых указом президента РФ установлен запрет на вывоз отдельных видов товаров. «Литиевые батареи прямо поименованы в приложении № 3 к постановлению №313 как товары двойного назначения, запрещенные к вывозу», — говорится в сообщении. В связи с этим суд пришел к выводу, что компания, являясь профессиональным участником международных перевозок, имела возможность для соблюдения установленных запретов, однако не приняла все зависящие от нее меры.

