Житель Дагестана получил пожизненное за изнасилование и убийство девочки в 2018 году

Верховный суд Дагестана приговорил жителя региона к пожизненному лишению свободы по делу о похищении, изнасиловании и убийстве малолетней девочки в 2018 году в Каспийске. Его сообщница получила 12 лет колонии общего режима. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Следствие установило, что женщина предложила мужчине похитить ребенка, чтобы в дальнейшем требовать выкуп в размере 2 млн руб. у родственников. Мужчина похитил девочку и запер ее в подготовленной квартире. Он неоднократно совершал в отношении нее насильственные действия, а позже убил ребенка, испугавшись разоблачения. Через несколько дней преступник поместил тело девочки в хозяйственную сумку и выбросил в сточную канаву.

Фигуранты признаны виновными по пяти статьям Уголовного кодекса России — организация похищения несовершеннолетней (ч. 3 ст. 33, п. п. «а», «д», «з» ч. 2 ст. 126), ее похищение (п.п. «а», «д» и «з» ч. 2 ст. 126), грабеж (п. «г» ч. 2 ст. 161), изнасилование (п. «б» ч. 4 ст. 131), насильственные действия сексуального характера (п. «б» ч. 4 ст. 132) и убийство (п. п. «в» и «к» ч. 2 ст. 105).