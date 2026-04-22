Идея нижегородских чиновников обойдется таксистам в 2,5 млрд рублей за пять лет

Общественный совет по развитию такси направил в законодательное собрание Нижегородской области обращение с просьбой учесть риски, которыми грозит принятие законопроекта о введении обязательной цветовой гаммы для такси. Как писал «Ъ-Приволжье», нижегородский минтранс предлагает установить единый цвет для всех автомобилей такси, работающих в регионе. Соответствующий проект уже внесен на рассмотрение областного парламента. Минтранс предлагает сделать все автомобили такси оранжевыми.

Авторы обращения уверены, что введение обязательного оранжевого цвета кузова создаст значительную дополнительную нагрузку на перевозчиков — при минимальной стоимости оклейки одного автомобиля в 95 тыс. руб. Совокупные затраты бизнеса за пять лет могут составить более 2,45 млрд руб. При этом мер господдержки перевозчиков легковыми такси в регионе нет. Кроме того, новое требование и избыточная финансовая нагрузка приведут к уходу части предпринимателей из легального сектора в смежные и теневые виды перевозок.

Вместо обязательной перекраски кузова общественный совет предложил установить единые требования к цвету «шашечного пояса» или ввести дополнительную цветную полосу на кузове, чтобы повысить узнаваемость такси без существенного роста затрат для бизнеса.

Как писал «Ъ-Приволжье», ранее предложение отозвать инициативу минтранса Совет по развитию такси также направил губернатору Нижегородской области Глебу Никитину.

Андрей Репин