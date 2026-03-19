Общественники попросили Глеба Никитина отказаться от требований к цвету такси

Общественный совет по развитию такси обратился к губернатору Нижегородской области Глебу Никитину с просьбой отозвать инициативу о требованиях к цвету автомобилей такси. Об этом сообщается на сайте совета.

Как писал «Ъ-Приволжье», проект регионального закона с требованиями к цветам кузова такси разработал минтранс Нижегородской области. Министерство предложило для такси оранжевый цвет кроме машин бизнес-класса: они могут быть черными.

В общественном совете отметили, что требования к цвету машин — право, а не обязанность региона. Там напомнили, что требования о локализации автомобилей и рост цен на них, а также удорожание топлива и страховки оказывают серьезное давление на отрасль. По подсчетам совета, минимальная стоимость цветной оклейки машин составляет 95 тыс. руб., перекраска может обойтись до 285 тыс. руб. Эти расходы лягут на перевозчиков и пассажиров.

В совете добавили, что структура рынка такси в Нижегородской области «делает ситуацию особенно критичной». Подавляющая часть таксистов в регионе — самозанятые, которые не могут позволить себе затраты на перекраску машин. Три четверти автомобилей юрлиц приобретены в лизинг, который запрещает изменения цвета кузова. «Введение обязательного цвета в текущих условиях — это решение, которое бьет по легальному рынку. В результате пострадают и перевозчики, и жители региона, которые получат более дорогую и менее доступную услугу», — подчеркнули в совете.

