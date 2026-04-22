Дикий Запад приручили миллиардеры

Йеллоустоун стал новой точкой притяжения капиталов. Американская элита скупает земли вокруг национального парка в штатах Монтана и Вайоминг, пишет издание In These Times. Теперь самым богатым округом США считается Титон.



При этом значительная часть участков сосредоточена в руках нескольких собственников. Среди них — нефтяные и инвестиционные магнаты, а также семья, связанная с компанией Cargill. Территория ранчо может доходить до 40 тыс. га, а цены — до $50 млн. Богатых переселенцев привлекает нетронутая природа, выгодный налоговый режим и особенности культуры, говорит ведущий Bloomberg Television Майкл МакКи:

«Самым элитным местом в США сегодня считается уже не Нью-Йорк и не Сан-Франциско. Штат Вайоминг гораздо больше известен своими горами, бизонами и ковбоями, чем миллиардерами. В городке Джексон находится отель, куда каждое лето приезжают отдыхать глава ФРС Джером Пауэлл и банкиры со всего мира. Его изолированное положение и суровый ландшафт стали новыми ценностями для посетителей. Долгое время Манхэттен оставался лидером по накоплению богатства. Но в начале 2000-х его обогнал округ Титон штата Вайоминг. Сегодня средний доход на душу населения здесь составляет около $500 тыс. в год.

При этом 97% земель в Титоне находятся в государственной собственности — это национальные парки и леса. Люди, которые могут позволить себе жить где угодно на планете, судя по всему, видят в этих нетронутых территориях нечто особенное. Но, конечно, дело не только в природе. Низкие налоги на недвижимость, на выручку от продаж и нулевой подоходный налог в Вайоминге — тоже сильные стимулы. Однако такие условия действуют по всему штату, а доходы в других округах гораздо ниже. Титон явно выделяется. Так в чем же секрет?

Ковбойская культура здесь — не просто декорация. Местные буквально выросли на ней. И именно поэтому она так привлекает приезжих, которые привыкли видеть эти обычаи лишь в фильмах. В любом случае тренд на переезд с Уолл-стрит на Запад в США лишь усиливается с каждым годом. Однако возможности штатов не безграничны. В Титоне предложение жилья сокращается, особенно в сегменте элитной недвижимости. И, как говорят некоторые, миллиардеры уже вытесняют миллионеров».

По данным исследования «Лес и глобальные изменения», только 3% поверхности Земли сохранили природные условия, которые были там 500 лет назад.

И парк Йеллоустон — как раз одна из таких экосистем. Поэтому близость к нему удается выгодно продать, отмечают СМИ. Впрочем, покупка участка подразумевает ограничение застройки. Большую часть земель владельцы должны оставить нетронутой. Формально это считается заботой о природе, однако для инвесторов это также способ сохранить уединение и повысить стоимость недвижимости за счет дефицита земли. Параллельно местные девелоперы развивают и сегмент закрытых курортов, говорит независимый журналист Брук Шуман:

«Во время пандемии в городок Бозмен в Монтане хлынула волна удаленных сотрудников, число людей с доходом более $200 тыс. в год выросло на 36%. Тогда же местные власти решили превратить штат в налоговое убежище для богатых. С 2021 года здесь действуют пониженные ставки для 1% самых обеспеченных жителей. В результате цены на жилье резко выросли. Средняя стоимость дома в Бозмене сейчас превышает $830 тыс., а в элитном районе Биг-Скай жилье можно купить за $3,5 млн.

Инвестиционный фонд CrossHarbor Capital Partners построил здесь один из самых эксклюзивных и охраняемых частных курортов в стране — Yellowstone Club. Среди его членов — Джастин Тимберлейк, председатель Waffle House Джо Роджерс-младший, сын главы Blackstone Тедди Шварцман, основатель корпоративного мессенджера Slack Стюарт Баттерфилд. По данным Forbes, членство в клубе стоит $78 тыс. в год плюс единовременный взнос в $500 тыс. и стоимость покупки жилья. А стать жителем нового кластера элитных ранчо можно и вовсе только по приглашению. На сайте потенциальным покупателям обещают рыбалку, поездки на снегоходах и первоклассные условия для гольфа.

И все же главная причина, по которой богатые американцы так полюбили этот район, — Йеллоустон, известный как одна из последних нетронутых человеком экосистем на Земле.

При этом жить у дикой природы можно с комфортом. Yellowstone Club фактически превратился в отдельный город. В высокий сезон там работают почти 2 тыс. человек, а сотни грузовиков доставляют к вершинам гор все необходимые товары».

В 2018 году в США вышел сериал «Йеллоустоун» с Кевином Костнером в главной роли. По данным СМИ, популярность проекта также вызвала наплыв туристов в Вайоминг и Монтану. Некоторые из них в результате решили остаться там жить.

Ульяна Горелова