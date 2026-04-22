Дело шереметьевских попрошаек направлено в суд

В Генпрокуратуре России утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении предполагаемых участников организованного преступного сообщества (ОПС), которое специализировалось на хищении средств граждан, в том числе участников СВО, на территории аэропорта Шереметьево.

Фото: Семейный архив

Дмитрий Боглаев, Руслан Хусенов, Кристина Солдатенко, Наталья Солдатенко, Зоя Череповская (Солдатенко), Римма Полуданова и Азалия Хамидуллина в зависимости от роли в ОПС обвиняются в руководстве структурным подразделением преступного сообщества или участии в нем и мошенничестве, совершенном организованной группой в составе преступного сообщества (ч. 1, 2 ст. 210, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, в Москве и Московской области Игорь Бардин, Алексей Кабочкин и Юрий Королев в 2018–2022 годах создали преступное сообщество в целях последующего хищения денежных средств участников СВО и других лиц, прибывающих в аэропорт Шереметьево. В преступную деятельность были вовлечены Боглаев, Хусенов, Кристина и Наталья Солдатенко, Череповская, Полуданова, Хамидуллина и другие лица.

Участники ОПС, сообщили в Генпрокуратуре, похищали денежные средства потерпевших, вводя их в заблуждение относительно своего якобы тяжелого материального положения. Они рассказывали не соответствующие действительности истории об опоздании на рейс и отсутствии средств на приобретение авиабилетов.

Так, в 2024 году обвиняемые похитили у 17 граждан, в том числе 8 участников СВО, более 760 тыс. руб., которые распределили между собой.

Уголовное дело направлено в Химкинский городской суд Московской области для рассмотрения по существу. Расследование в отношении организаторов преступного сообщества и других соучастников преступлений продолжается, устанавливаются иные эпизоды их преступной деятельности.

Как сообщал ранее “Ъ”, женщины, фигурирующие в этом уголовном деле, вину признают только в мошенничестве, но отвергают существование преступного сообщества. По их показаниям, каждая из них попрошайничеством занималась сама по себе, а за право работать на территории аэропорта платила по 5 тыс. руб. в день. Некоторые из них отдельным потерпевшим ущерб погасили. Боглаев и Хусенов также настаивают на том, что участниками ОПС не являлись.

Стоит добавить, что в Химкинском горсуде уже рассматривается дело четырех таксистов, обманывавших в Шереметьево участников СВО путем завышения цен на перевозку.

