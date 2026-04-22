Мелони ответила на критику Соловьева в ее адрес

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони прокомментировала критику российского журналиста Владимира Соловьева. Тот использовал в адрес госпожи Мелони оскорбления на итальянском и русском языках, а также обвинил премьер-министра в фашизме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джорджа Мелони

Фото: Remo Casilli / Reuters

«По своей природе усердный пропагандист режима не может читать лекций ни о последовательности, ни о свободе. Но уж точно эти карикатуры не заставят нас изменить курс. Мы, в отличие от других, не имеем ниточек, не имеем хозяев и не принимаем приказов. Наш единственный компас — это интересы Италии»,— написала итальянский премьер в соцсети X.

Владимир Соловьев в своей программе «Полный контакт» назвал Джорджу Мелони «фашистской тварью» и «puta» (шлюха), а также обвинил ее в предательстве президента США Дональда Трампа и своих избирателей. После высказываний телеведущего итальянский МИД вызвал посла РФ в Италии Алексея Парамонова. Тот назвал свой вызов в МИД страны «ударом в штангу» и попыткой раздуть международный скандал.

Сегодня в своей передаче господин Соловьев заявил, что обращался к госпоже Мелони не как пропагандист, а как еврей-антифашист. По словам журналиста, его «за взгляды Италия лишила, в том числе, права использования собственности, купленной на деньги, заработанные законно». Использование слова «puta» Владимир Соловьев назвал «классикой русской политической дискуссии» и привел в пример Владимира Ленина. Тот, по словам телеведущего, называл своих политических оппонентов «проститутками».