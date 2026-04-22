МИД Италии вызвал посла РФ после слов Соловьева о Мелони

МИД Италии вызвал посла РФ в Италии Алексея Парамонова из-за высказываний телеведущего Владимира Соловьева о премьер-министре Джорджи Мелони в эфире шоу «Полный контакт» на канале «Соловьев Live».

«Я вызвал посла России Парамонова в Министерство иностранных дел, чтобы выразить официальный протест в связи с крайне серьезными и оскорбительными заявлениями ведущего Владимира Соловьева»,— написал глава итальянского МИД Антонио Таяни в соцсети Х.

Сам Алексей Парамонов назвал свой вызов в МИД страны «ударом в штангу» и попыткой раздуть международный скандал. Он отметил, что никто из российского руководства не делал уничижительных комментариев ни в адрес госпожи Мелони, ни в адрес Италии.

Как сообщает агентство ANSA, Владимир Соловьев использовал в адрес Мелони оскорбления на итальянском и русском языках. Он обвинил премьер-министра в фашизме, назвал ее «пустой Мелони» и заявил о предательстве своих избирателей.