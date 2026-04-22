В ДК им. Добрынина монтируют новую пожарную сигнализацию

В Ярославле в ДК им. Добрынина ведется монтаж новой пожарной сигнализации, отсутствие которой привело к закрытию крупнейшего дворца культуры региона. Ход работ проверил мэр Артем Молчанов, об этом он сообщил в своем канале в Мах.

ДК им. Добрынина

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в ноябре 2025 года суд ввел обеспечительные меры, запретив деятельность ДК из-за нарушений пожарной безопасности. В рамках исправления замечаний в здании в настоящее время проводятся необходимые работы. Для их проведения была согласована концепция обеспечения пожарной безопасности.

«Согласно концепции, уже заключен договор на установку пожарной сигнализации и системы оповещения. Большая часть этих работ уже выполнена. Сейчас продолжаем устанавливать противопожарное освещение и специальные шторы, которые помогут защитить людей в случае опасности»,— написал мэр.

Согласно порталу госзакупок, цена договора на монтаж системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией составила 22,5 млн руб. Соглашение заключили 23 марта.

Артем Молчанов добавил, что работы идут согласно графику, но темпы необходимо ускорить для их скорейшего завершения.

Алла Чижова