Стармер отрицает, что на МИД оказывали давление при назначении Мандельсона

Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что на Министерство иностранных дел не оказывали давление с целью одобрения кандидатуры Питера Мандельсона на пост посла в США. Дипломата уволили из-за его дружбы с финансистом Джеффри Эпштейном.

Фото: Tom Nicholson / Reuters, British Prime Minister Keir Starmer attends a press conference after the multinational virtual summi Кир Стармер

Фото: Tom Nicholson / Reuters, British Prime Minister Keir Starmer attends a press conference after the multinational virtual summi

Сегодня в парламенте Кир Стармер прокомментировал показания отправленного в отставку замглавы британского МИДа Олли Роббинса, который заявил, что офис премьера стремился как можно скорее утвердить назначение Мандельсона.

Британский премьер напомнил, что Роббинс заявил: лично на него не оказывали давления по поводу тех или иных решений. «Кроме того, его спросили, не повлияли ли какие-либо разговоры на его мнение о необходимости занять эту должность независимо от результатов проверки. Он ответил: ''Могу с уверенностью сказать, что мне никогда не говорили об этом в таком ключе’’. В связи с этим делом никакого давления не оказывалось»,— сказал Кир Стармер (цитата по The Guardian).

Перед назначением Питера Мандельсона в январе прошлого года служба безопасности рекомендовала МИДу отказать ему в допуске к секретной информации. На слушаниях в комитете британского парламента по иностранным делам Олли Роббинс заявил, что офис премьера постоянно просил обновленную информацию о проверке кандидатуры Мандельсона и интересовался не ее итогами, а тем, когда все процедуры будут завершены. МИД находился «под постоянным давлением», утверждал Роббинс.

В британском парламенте обсуждают ситуацию вокруг назначения Питера Мандельсона и причин, по которым оценку службы безопасности в итоге проигнорировали и не передали премьеру. Олли Роббинс настаивал, что не имел права сообщать об этом из-за конфиденциальности данных. На прошлой неделе его отправили в отставку из-за «утраты доверия».

Питера Мандельсона назначили послом США в январе 2025-го, а спустя семь месяцев уволили — сразу после публикации Минюстом США «файлов Эпштейна».

Лусине Баласян