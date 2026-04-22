Жителям Дона нужно почти 4,5 года, чтобы накопить на первый взнос по ипотеке

Жителям Ростовской области в среднем требуется четыре года и пять месяцев, чтобы накопить на первый взнос по ипотечному кредиту. Такой срок назвали аналитики платформы «Движение.ру» в свежем исследовании по доступности жилья в регионах России. В целом по России ипотечному заемщику нужно около 3,5 года, чтобы собрать необходимую сумму.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным «Движение.ру», в Ингушетии срок накопления первоначального взноса самый большой — 10 лет и 4 месяца. В 66 из 85 субъектов РФ он составляет от трех до пяти лет, а в 10 регионах — три года и меньше. Минимальный срок фиксируют в Чукотском автономном округе. Средний срок накопления по РФ с декабря 2025го по февраль 2026го года сократился примерно на три месяца.

В Ростовской области за год этот срок вырос на два месяца: в 2025 году ростовчанам в среднем требовалось около четырех лет и трех месяцев, чтобы накопить 2 млн руб. на первоначальный взнос. Тогда регион занимал 66е место в рейтинге по сроку накопления, опубликованном РИА Новости. Годом ранее тот же показатель для меньшей суммы в 1,6 млн руб. составлял четыре года и два месяца.

Аналитики объясняют сокращение срока тем, что официальные доходы в целом по стране за год выросли примерно на 16%, а средняя сумма ипотечного кредита, по данным Центробанка, прибавила лишь около 6%, что близко к уровню инфляции. Руководитель аналитического центра «Движение.ру» Ян Гравшин отмечает, что рост доходов сопровождается и ростом расходов. Он подчеркивает: снижение времени накопления не означает, что жилье стало реально доступнее.

Сильнее всего срок накопления сократился в КабардиноБалкарии — более чем на два года. В девяти регионах, включая Ингушетию, он увеличился, в Ингушетии — на 27 месяцев. Аналитики указывают, что покупатели жилья фактически вышли на предел того ежемесячного платежа по кредиту, который готовы обслуживать. Изза этого растет спрос на менее дорогое жилье, с меньшей площадью и более низкими качественными характеристиками. Сумма кредита почти не растет, а срок накопления на первоначальный взнос снижается.

Станислав Маслаков