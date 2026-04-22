В Государственном историческом музее пройдет выставка работ Веры Мухиной

С 20 мая по 17 августа в Государственном историческом музее в Москве пройдет выставка «Вера Мухина. Навстречу ветру». На ней будут представлены ключевые работы Веры Мухиной разных лет, в том числе бронзовый эскиз скульптурной группы «Рабочий и колхозница». Об этом сообщил организатор выставки Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО».

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Фото: Российский государственный архив литературы и искусства

Фото: Российский государственный архив литературы и искусства

Фото: Российский государственный архив литературы и искусства

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Работы Веры Мухиной будут представлены в трех залах. Первый будет посвящен произведениям раннего периода — театральным эскизам 1910-х годов и скульптуре 1920-х. «Второй зал символизирует героику, воплощенную как в собирательных образах героев советской эпохи, например в скульптуре "Партизанка", так и в конкретных портретах ученых, строителей, врачей»,— рассказали в «РОСИЗО».

В третьем зале будет представлено художественное стекло, созданное по эскизам Веры Мухиной. «Экспозиция показывает многообразие жанров и материалов, подвластных скульптору, а архитектурное решение создает пространство строгой красоты, созвучное памятникам классической древности и Ренессанса»,— отмечается в пресс-релизе. Работы для выставки предоставили в том числе Государственная Третьяковская галерея, Государственный Русский музей и Государственный центральный музей современной истории России.

Вера Мухина родилась 1 июля 1889 года в Риге, в весьма состоятельной семье: ее дед сколотил крупное состояние на торговле льном, пенькой и хлебом. Училась живописи в Москве, скульптуру изучала в Академии де ла Гранд Шомьер в Париже

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

После учебы она пробовала силы как оформитель в театре. Вернулась на родину с началом Первой мировой войны. Работала сестрой милосердия, тогда же встретила военного врача Алексея Замкова, за которого вышла замуж. После революции участвовала в ленинском плане монументальной пропаганды, преподавала в Высшем художественно-техническом институте

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Вера Мухина была одним из самых видных членов Ассоциации художников революционной России. Она создала эскизы памятников российскому просветителю Николаю Новикову и секретарю Московского комитета партии Загорскому, скульптуру «Пламя революции» посвятила Якову Свердлову. Мухина участвовала в конкурсе на памятник «Освобожденному труду», а к десятилетию Октября создала «Крестьянку», сделавшую ее очень известным скульптором

Фото: РИА НОВОСТИ

Как рассказывал сын Мухиной и Замкова, в мае 1930 года она и ее муж решили бежать из СССР — супруги собирались через южную границу Азербайджана перебраться в Иран, а затем решить, куда ехать — в Латвию, Венгрию или Алжир, где жил учитель Замкова доктор Алексинский. Решение о побеге было принято под влиянием некоего пациента Замкова, который оказался агентом-провокатором ОГПУ. Мухину с мужем и сыном арестовали по пути на вокзал

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Муж Веры Мухиной, Алексей Замков, был автором первого в мире гормонального лекарственного препарата «Гравидан» (от лат. gravida — беременная). Препарат пользовался большой популярностью. В 1932 году для работы над ним была специально создана лаборатория урогравиданотерапии, на основе которой в 1933 году был создан Государственный институт урогравиданотерапии, директором которого и стал Замков

Фото: Российский Государственный Архив Экономики

Волна популярности мужа подняла Веру Мухину на вершину советского искусства. Максим Горький, аудиенции у которого известнейшие писатели, ученые и художники ожидали многие месяцы, принял Мухину вместе с другими видными скульпторами по первой же просьбе. После этой встречи в июле 1933 года он написал письмо в ЦК и ходатайствовал о помощи скульпторам — о передаче под мастерские закрываемых церквей и о выделении огромных стипендий. В 1934 году Мухина получила заказ на скульптурное оформление строящейся гостиницы «Москва»

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Мухину и ее семью по просьбе Горького взял под свое крыло председатель Совнаркома Вячеслав Молотов. Не без участия последнего в 1937 году ее допустили к участию в конкурсе на украшение советского павильона на Всемирной выставке в Париже

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Знаменитый монумент «Рабочий и колхозница» собирали 11 дней из 65 частей. Скульптура замышлялась как временное сооружение: после выставки ее должны были разобрать. Но феноменальный успех этого произведения Мухиной заставил власти пересмотреть это решение: «Рабочего и колхозницу» установили на ВВЦ, где они находились до 2003 года. Потом статую все-таки отправили на реставрацию, и в 2009 году она была вновь установлена

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Архитектор Борис Иофан и скульптор Вера Мухина избрали в качестве прототипа для символа СССР античных «тираноборцев» — древнегреческую статую, изображавшую афинских граждан Гармодия и Аристогитона, заговорщиков против афинского тирана Гиппия. Поскольку в Париже советский павильон стоял напротив павильона Германии, то многие усмотрели в «Рабочем и колхознице» открытый вызов тирании Гитлера

Фото: О. Кнорринг / Фотоархив журнала «Огонек»

Творчество Веры Мухиной связано с Ленинградским заводом художественного стекла, где она была художественным руководителем. Скульптору приписывают дизайн граненого стакана. По некоторым сведениям, она разработала форму стакана специально для советского общепита. Особенность мухинского стакана была в гладком ободке, идущем по окружности стакана, что отличало этот вариант от граненого стакана традиционной формы. Он получился прочным и удобным для мытья в посудомоечных машинах. Такими стаканами были укомплектованы все столовые, кафе и рестораны, поезда и уличные автоматы с газировкой

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

Вера Мухина скончалась 6 октября 1953 года в Москве. Причиной смерти стала стенокардия. Похоронена на Новодевичьем кладбище. На надгробии мужа Веры Мухиной, врача Алексея Замкова, написано: «Я сделал для людей все, что мог». Рядом на могиле его жены, которая пережила его на 11 лет, написано «И я тоже»

Фото: РИА НОВОСТИ

Вера Мухина родилась 1 июля 1889 года в Риге, в весьма состоятельной семье: ее дед сколотил крупное состояние на торговле льном, пенькой и хлебом. Училась живописи в Москве, скульптуру изучала в Академии де ла Гранд Шомьер в Париже

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

После учебы она пробовала силы как оформитель в театре. Вернулась на родину с началом Первой мировой войны. Работала сестрой милосердия, тогда же встретила военного врача Алексея Замкова, за которого вышла замуж. После революции участвовала в ленинском плане монументальной пропаганды, преподавала в Высшем художественно-техническом институте
На фото: председатель Союза архитекторов СССР Виктор Веснин (слева), Вера Мухина (в центре) и художник Владимир Фаворский на творческом совещании архитекторов

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Вера Мухина была одним из самых видных членов Ассоциации художников революционной России. Она создала эскизы памятников российскому просветителю Николаю Новикову и секретарю Московского комитета партии Загорскому, скульптуру «Пламя революции» посвятила Якову Свердлову. Мухина участвовала в конкурсе на памятник «Освобожденному труду», а к десятилетию Октября создала «Крестьянку», сделавшую ее очень известным скульптором

Фото: РИА НОВОСТИ

Как рассказывал сын Мухиной и Замкова, в мае 1930 года она и ее муж решили бежать из СССР — супруги собирались через южную границу Азербайджана перебраться в Иран, а затем решить, куда ехать — в Латвию, Венгрию или Алжир, где жил учитель Замкова доктор Алексинский. Решение о побеге было принято под влиянием некоего пациента Замкова, который оказался агентом-провокатором ОГПУ. Мухину с мужем и сыном арестовали по пути на вокзал

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Муж Веры Мухиной, Алексей Замков, был автором первого в мире гормонального лекарственного препарата «Гравидан» (от лат. gravida — беременная). Препарат пользовался большой популярностью. В 1932 году для работы над ним была специально создана лаборатория урогравиданотерапии, на основе которой в 1933 году был создан Государственный институт урогравиданотерапии, директором которого и стал Замков

Фото: Российский Государственный Архив Экономики

Волна популярности мужа подняла Веру Мухину на вершину советского искусства. Максим Горький, аудиенции у которого известнейшие писатели, ученые и художники ожидали многие месяцы, принял Мухину вместе с другими видными скульпторами по первой же просьбе. После этой встречи в июле 1933 года он написал письмо в ЦК и ходатайствовал о помощи скульпторам — о передаче под мастерские закрываемых церквей и о выделении огромных стипендий. В 1934 году Мухина получила заказ на скульптурное оформление строящейся гостиницы «Москва»
На фото: Вера Мухина заканчивает работу над скульптурой Максима Горького

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Мухину и ее семью по просьбе Горького взял под свое крыло председатель Совнаркома Вячеслав Молотов. Не без участия последнего в 1937 году ее допустили к участию в конкурсе на украшение советского павильона на Всемирной выставке в Париже

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Знаменитый монумент «Рабочий и колхозница» собирали 11 дней из 65 частей. Скульптура замышлялась как временное сооружение: после выставки ее должны были разобрать. Но феноменальный успех этого произведения Мухиной заставил власти пересмотреть это решение: «Рабочего и колхозницу» установили на ВВЦ, где они находились до 2003 года. Потом статую все-таки отправили на реставрацию, и в 2009 году она была вновь установлена

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Архитектор Борис Иофан и скульптор Вера Мухина избрали в качестве прототипа для символа СССР античных «тираноборцев» — древнегреческую статую, изображавшую афинских граждан Гармодия и Аристогитона, заговорщиков против афинского тирана Гиппия. Поскольку в Париже советский павильон стоял напротив павильона Германии, то многие усмотрели в «Рабочем и колхознице» открытый вызов тирании Гитлера

Фото: О. Кнорринг / Фотоархив журнала «Огонек»

Творчество Веры Мухиной связано с Ленинградским заводом художественного стекла, где она была художественным руководителем. Скульптору приписывают дизайн граненого стакана. По некоторым сведениям, она разработала форму стакана специально для советского общепита. Особенность мухинского стакана была в гладком ободке, идущем по окружности стакана, что отличало этот вариант от граненого стакана традиционной формы. Он получился прочным и удобным для мытья в посудомоечных машинах. Такими стаканами были укомплектованы все столовые, кафе и рестораны, поезда и уличные автоматы с газировкой

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

Вера Мухина скончалась 6 октября 1953 года в Москве. Причиной смерти стала стенокардия. Похоронена на Новодевичьем кладбище. На надгробии мужа Веры Мухиной, врача Алексея Замкова, написано: «Я сделал для людей все, что мог». Рядом на могиле его жены, которая пережила его на 11 лет, написано «И я тоже»

Фото: РИА НОВОСТИ

