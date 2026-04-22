В Государственном историческом музее пройдет выставка работ Веры Мухиной

С 20 мая по 17 августа в Государственном историческом музее в Москве пройдет выставка «Вера Мухина. Навстречу ветру». На ней будут представлены ключевые работы Веры Мухиной разных лет, в том числе бронзовый эскиз скульптурной группы «Рабочий и колхозница». Об этом сообщил организатор выставки Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО».

Работы Веры Мухиной будут представлены в трех залах. Первый будет посвящен произведениям раннего периода — театральным эскизам 1910-х годов и скульптуре 1920-х. «Второй зал символизирует героику, воплощенную как в собирательных образах героев советской эпохи, например в скульптуре "Партизанка", так и в конкретных портретах ученых, строителей, врачей»,— рассказали в «РОСИЗО».

В третьем зале будет представлено художественное стекло, созданное по эскизам Веры Мухиной. «Экспозиция показывает многообразие жанров и материалов, подвластных скульптору, а архитектурное решение создает пространство строгой красоты, созвучное памятникам классической древности и Ренессанса»,— отмечается в пресс-релизе. Работы для выставки предоставили в том числе Государственная Третьяковская галерея, Государственный Русский музей и Государственный центральный музей современной истории России.