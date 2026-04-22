Сотрудник предприятия в Брянской области пострадал из-за атаки БПЛА

Сотрудник перерабатывающего предприятия в Погарском районе Брянской области ранен из-за атаки беспилотников ВСУ на регион. Об этом сообщил губернатор области Александр Богомаз в Telegram-канале.

По словам господина Богомаза, пострадавшего доставили в больницу, ему оказывают необходимую помощь. На территории предприятия работают оперативные и экстренные службы, добавил губернатор.

Как сообщал глава региона, с ночи и до 16:25 мск средства ПВО уничтожили 14 беспилотников над Брянской областью. Из-за удара FPV-дрона по гражданской машине ранен мирный житель.