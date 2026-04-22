В Ростове скончался почетный работник рыбного хозяйства России Юрий Реков

В Ростове-на-Дону умер кандидат биологических наук и почетный работник рыбного хозяйства России Юрий Реков, сообщается на сайте Азово-Черноморского филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АзНИИРХ»).

Господин Реков скончался на 79 году жизни. В 1969 году получил диплом биолога-зоолога на биолого-почвенном факультете Ростовского государственного университета. В 1972 году поступил на службу в Азовском НИИ рыбного хозяйства. «За свою карьеру Юрий Иванович участвовал в 126 морских и речных научно-исследовательских экспедициях, общая продолжительность которых превышает шесть лет. Кроме того, он ежегодно принимал участие в береговых экспедициях, в том числе руководил Первой ледовой экспедицией института в январе-феврале 1977 года»,— говорится в сообщении.

Юрий Реков участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1987 году. Он проработал в Центре водных биоресурсов Азово-Черноморского филиала ФГБНУ «ВНИРО» до 2020 года.

Наталья Шинкарева