В Воронежской области открыли десять вакансий на должности судей
Квалификационная коллегия судей Воронежской области объявила конкурс на замещение десяти вакантных должностей в регионе. В их числе — посты председателей Каширского и Панинского районных судов. Об этом сообщили на сайте ККС.
Помимо этого, открыты вакансии:
- заместителя председателя Железнодорожного районного суда Воронежа;
- заместителя председателя Панинского районного суда;
- судьи Левобережного районного суда Воронежа;
- мирового судьи судебного участка №1 в Борисоглебском судебном районе;
- мирового судьи судебного участка №4 в Борисоглебском судебном районе;
- мирового судьи судебного участка №1 в Бутурлиновском судебном районе;
- мирового судьи судебного участка №2 в Левобережном судебном районе;
- мирового судьи судебного участка №4 в Панинском судебном районе.
Прием заявлений и документов продлится до 21 мая.
В конце марта «Ъ-Черноземье» сообщал, что открылась вакансия председателя Белгородского областного суда. Заявления и документы от претендентов будут принимать до 27 апреля включительно.