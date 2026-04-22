Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Воронежской области открыли десять вакансий на должности судей

Квалификационная коллегия судей Воронежской области объявила конкурс на замещение десяти вакантных должностей в регионе. В их числе — посты председателей Каширского и Панинского районных судов. Об этом сообщили на сайте ККС.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Помимо этого, открыты вакансии:

  • заместителя председателя Железнодорожного районного суда Воронежа;
  • заместителя председателя Панинского районного суда;
  • судьи Левобережного районного суда Воронежа;
  • мирового судьи судебного участка №1 в Борисоглебском судебном районе;
  • мирового судьи судебного участка №4 в Борисоглебском судебном районе;
  • мирового судьи судебного участка №1 в Бутурлиновском судебном районе;
  • мирового судьи судебного участка №2 в Левобережном судебном районе;
  • мирового судьи судебного участка №4 в Панинском судебном районе.

Прием заявлений и документов продлится до 21 мая.

В конце марта «Ъ-Черноземье» сообщал, что открылась вакансия председателя Белгородского областного суда. Заявления и документы от претендентов будут принимать до 27 апреля включительно.

Кабира Гасанова