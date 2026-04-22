Сызрань разбудили дроны

Расследованием теракта, совершенного ранним утром 22 апреля в Сызрани (Самарская область), занялись следователи центрального аппарата СКР. Они уже установили, что спящий город атаковали 11 беспилотников самолетного типа, заряды которых сдетонировали. В результате сильные повреждения получили два многоквартирных дома, в которых погибли два человека, а еще 12 получили ранения.

В результате попадания дрона в сызранском жилом доме обрушился подъезд

Фото: РИА Новости В результате попадания дрона в сызранском жилом доме обрушился подъезд

C половины третьего ночи в Самарской области действовала угроза атаки БПЛА. А около семи утра губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что попадание одного из дронов привело к частичному обрушению подъезда четырехэтажки на Астраханский улице. Позже губернатор добавил, что другой БПЛА повредил многоквартирный дом на Звездной улице. Глава Сызрани Сергей Володченков заявил, что угрозы обрушения там нет. Территорию вокруг зданий оцепили сотрудники Росгвардии.

Под завалами на Астраханской улице спасатели нашли тела женщины и ребенка. Всего в результате взрывов и пожаров в домах пострадали 12 человек, троих из которых госпитализировали.

Для эвакуированных из домов жильцов развернули пункты временного содержания, в которых работают психологи. Открыты круглосуточная бесплатная линия психологической помощи и пункты помощи пострадавшим, куда можно принести воду, продукты питания и теплые вещи. Сергей Володченков пообещал оказать «всю необходимую помощь» семьям погибших и пострадавших.

По итогам заседания оперативного штаба с участием членов правительства региона, силового блока, оперативных служб и руководства Сызрани господин Федорищев сообщил, что в границах городского округа введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. В Сызрани отменены массовые мероприятия. Судя по сообщению главы региона, помимо двух многоквартирных домов БПЛА повредили «частные владения и общественные здания».

Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело о террористическом акте (ч. 2 ст. 205 УК РФ). По данным СКР, утром 22 апреля на территории Сызрани зафиксировано падение «не менее 11 беспилотных летательных аппаратов» ВСУ. «Следствие даст правовую оценку действиям украинских военнослужащих, причастных к этому преступлению»,— говорится в сообщении ведомства. В производстве следственного главка уже несколько тысяч уголовных дел о террористических атаках на Россию. Украинские фигуранты по ним пока привлекаются в основном заочно, а вот сообщников из числа россиян, выступающих в том числе наводчиками для дронов, предостаточно.

Самая массовая по числу жертв атака беспилотников на Самарскую область произошла в сентябре 2025 года, когда в результате атаки дронов на одно из предприятий региона погибли четыре человека.

Однако повреждения такого масштаба гражданская инфраструктура в Самарской области получила впервые с начала СВО.

На прошлой неделе, 18 апреля, один из беспилотников упал рядом с родильным домом в Новокуйбышевске. В здании и в соседних домах выбило стекла. Персонал, рожениц и младенцев эвакуировали. По официальным данным, никто не пострадал. За последние семь дней о попытках ВСУ атаковать предприятия в регионе сообщалось не менее четырех раз.

Сабрина Самедова, Самара