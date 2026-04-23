Двух военнослужащих из Удмуртии перевели в тыл после гибели родственника на СВО

Двух участников СВО из Удмуртии перевели в тыл после гибели их близкого родственника в зоне спецоперации. Об этом сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в республике.

Весной 2025 года к омбудсмену обратилась мать двоих сыновей—участников СВО. Она была обеспокоена судьбой старшего из них, который перестал выходить на связь с родственниками. Во время поисков военнослужащий был найден погибшим.

«В 2026 году пожилая женщина вновь обратилась к уполномоченному. Она была встревожена судьбой младшего сына, который находился на передовой и просила помощи в решении вопроса о переводе его в тыл»,— говорится в сообщении. В результате военнослужащего вывели из непосредственной зоны боевых действий.

При работе над обращением выяснилось, что на СВО находится и внук заявительницы — сын погибшего военнослужащего. Командование приняло решение также перевести его в тыл.

Напомним, в рамках последнего обмена военнопленными между Россией и Украиной вернулось пятеро солдат из Удмуртии.