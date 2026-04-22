Часть Херсонской области снова осталась без света

Новокаховский округ в Херсонской области полностью обесточен из-за аварии в энергетической системе. Об этом сообщили “Ъ” в администрации региона.

По информации чиновников, весь округ обесточен из-за аварии. Ремонтные бригады работают над восстановлением электроснабжения. Точные сроки специалисты пока не называют.

По словам губернатора региона Владимира Сальдо, в городе Таврийск, который находится в этом округе, в результате атак вооруженных сил Украины был поврежден частный дом и легковой автомобиль. В Бехтерах выбило окна и посекло фасад здания Голопристанской ЦРБ. В Новой Каховке в результате обстрелов пострадал многоквартирный жилой дом.

По данным местных властей, человеческих жертв удалось избежать.

Ранее аварийные бригады Юго-Западной электросетевой компании восстановили электроснабжение для 178 тыс. абонентов в Донецкой народной республике, а также Херсонской и Запорожской областях. Последние несколько недель эти регионы были фактически обесточены из-за регулярных ударов ВСУ по энергетической инфраструктуре.

Александр Дремлюгин, Симферополь