Участник СВО Иван Демидов примет участие в праймериз ярославской «Единой России»

Депутат Ярославской областной думы и участник СВО Иван Демидов подал документы на участие в предварительном голосовании «Единой России» по отбору кандидатов на выборы в Госдуму. Об этом господин Демидов сообщил «Ъ-Ярославль».

Фото: Единая Россия | Ярославская область Иван Демидов

Иван Демидов намерен участвовать в выборах по Ростовскому одномандатному округу №194 и по федеральному избирательному округу (партийному списку) на территории региона, добавили в региональном отделении партии.

«Планирую на федеральном уровне представлять интересы ярославской молодежи, создавать комфортные условия, чтобы молодежь жила и работала на территории Ярославии, а не уезжала в другие регионы. Второе важное для меня направление — помощь в развитии сельских территорий. И третье — поддержка наших бойцов»,— прокомментировал господин Демидов.

Иван Демидов — самый молодой депутат Ярославской областной думы, глава регионального штаба «Молодой Гвардии Единой России». В 2024 году добровольно отправился в зону СВО. По информации правительства области, 1,5 года Иван Демидов служил в бригаде аэроразведки «ГРОМ «Каскад», выполнял боевые задачи на территории Курской и Брянской областей, Донецкой народной республики. Награжден медалью «За храбрость» II степени.

Алла Чижова