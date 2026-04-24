Из свежей почты

Арина Новикова, 12 лет, детский церебральный паралич, требуется лечение. 223 447 руб.

Внимание! Цена лечения 251 447 руб. Телезрители ГТРК «Чувашия» соберут 28 тыс. руб.

Арина и Ксюша — мои двойняшки, родились раньше срока, а у Арины еще и случилось кровоизлияние в головной мозг. Она заметно отставала в развитии. Мы постоянно занимались лечением и развитием дочек, и вот результат нашего труда: Арина учится дома, любит читать, речь у нее хорошо развита. Но сидит с опорой, мышцы рук и ног скованны. С поддержкой может постоять и сделать несколько шагов. Дочке готовы помочь в московском Институте медтехнологий (ИМТ), но с оплатой мы не справимся. Александра Новикова, Чувашия

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Арине необходимо восстановительное лечение с целью коррекции тонуса мышц, увеличения двигательной активности, улучшения координации движений, развития мелкой моторики».

Максим Вилков, 6 месяцев, врожденная деформация черепа, требуется лечение специальными шлемами-ортезами. 179 935 руб.

Внимание! Цена лечения 220 935 руб. Телезрители ГТРК «Нижний Новгород» соберут 41 тыс. руб.

Сразу после рождения сына меня встревожила форма его головы — сильно вытянутый затылок. Максима обследовал нейрохирург и объяснил, что черепные швы у него срослись раньше времени и что сросшиеся кости не дадут мозгу нормально развиваться. Выход один — операция. В четыре месяца сына прооперировали, и теперь ему предстоит около года носить шлемы-ортезы, которые будут корректировать форму головы. Но их стоимость для нас непосильна. Анна Вилкова, Нижегородская область

Нейрохирург детского отделения НМИЦ нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко Леонид Сатанин (Москва): «У Максима деформация черепа — синостоз сагиттального шва, скафоцефалия. Ребенку необходима коррекция формы черепа с применением краниальных ортезов».

Рома Шалимов, 6 лет, двусторонняя тугоухость, после кохлеарной имплантации требуется слухоречевая реабилитация. 138 260 руб.

Внимание! Цена реабилитации 249 260 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 80 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Ставрополье» соберут 31 тыс. руб.

В два года у Ромы выявили двустороннюю тугоухость. Слуховые аппараты не помогали, и сыну установили кохлеарный имплант на правое ухо, затем на левое. Теперь для правильного восприятия звуков и развития речи Роме необходима слухоречевая реабилитация, а специалистов в нашем городе нет. Сын прошел реабилитацию в подмосковном центре «Тоша и Ко», уже хорошо понимает речь, но говорит пока неправильно. Реабилитацию нужно продолжать. Помогите! Ксения Шалимова, Ставропольский край

Сурдолог-оториноларинголог Центра реабилитации слуха и речи «Тоша и Ко» Полина Рубинштейн (Фрязино, Московская обл.): «У Ромы двусторонняя нейросенсорная тугоухость 4-й степени, задержка речевого развития. После кохлеарной имплантации мальчику требуется курсовая слухоречевая реабилитация».

Лиза Чернова, 17 лет, последствия тяжелой черепно-мозговой травмы, требуется восстановительное лечение. 143 637 руб.

Внимание! Цена лечения 556 637 руб. Антон Николаевич внес 200 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 180 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Тула» соберут 33 тыс. руб.

Осенью 2022 года Лиза упала и получила тяжелую черепно-мозговую травму, ушиб мозга и легких. В скорой на пути в больницу дочку срочно интубировали, повредив трахею. Долго лечили, на реабилитацию поначалу не брали. Только в подмосковном центре «Три сестры», курс в котором оплатил Русфонд, сделали невозможное: Лиза стала двигаться, дышать, сидеть с опорой, общаться жестами. Но лечение остановили на год: поврежденная трахея сузилась, лишь после операции дочка смогла свободно дышать. Необходимо продолжить реабилитацию, помогите ее оплатить! Наталья Чернова, Тульская область

Физический терапевт реабилитационного центра «Преодоление» Екатерина Сынкова (Москва): «Лизе после черепно-мозговой травмы требуется реабилитация. Нужно увеличить объем движений, научить девочку сохранять баланс тела, сидя и стоя с поддержкой. Также будем работать над звукопроизношением, развитием концентрации внимания».

