За три месяца из Нижегородской области выдворили 496 мигрантов

Судебные приставы в Нижегородской области за первый квартал 2026 года выдворили из РФ 496 мигрантов. Большинство из них — уроженцы Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Армении, Киргизии и Туркменистана, сообщили в региональном ГУ ФССП.

Фото: ГУ ФССП по Нижегородской области

Также среди выдворенных были граждане Ганы, Кубы, Конго, Египта, Индии, Вьетнама, Кот-д’Ивуара.

Как писал «Ъ-Приволжье», за 2025 год нижегородские приставы выдворили из РФ более 1,1 тыс. иностранцев.

Галина Шамберина