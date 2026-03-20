Тамбовская область сохранила лидерство по темпам инфляции в Черноземье в феврале

Тамбовская область завершила февраль с годовым уровнем инфляции в 6,37%, сохранив первое место среди регионов Черноземья. Об этом сообщает региональное отделение Банка России.

Второе место заняла Курская область с показателем 6,09%. На третьей строчке расположилась Липецкая область — 5,93%. В Белгородской области инфляция составила 5,90%, в Орловской — 5,79%, в Воронежской — 5,36%. Таким образом, в четырех регионах (Тамбовская, Курская, Липецкая и Белгородская области) инфляция оказалась выше среднероссийского показателя, который в феврале, по данным ЦБ, составил 5,9%.

Сегодня Банк России по итогу заседания совета директоров снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов — до 15% годовых. Цикл снижения ключевой ставки начался в июне прошлого года, когда регулятор опустил ставку с 21% до 20% годовых. В июле ставка снизилась до 18%, в сентябре — до 17%, в октябре — до 16,5%, в декабре — до 16%, в феврале 2026-го — до 15,5%.

Ульяна Ларионова