В Дагестан направили 20 тонн гуманитарной помощи из Свердловской области

Свердловская область направила в Дагестан 20 тонн гуманитарного груза для помощи жителям республики, пострадавшим от масштабного наводнения в конце марта 2026 года. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер в своем Telegram-канале.

«Мы на связи с коллегами из Дагестана, и в составе груза – все, что необходимо на сегодняшний день: бытовая техника, оборудование для просушки домов, стройматериалы и инструменты, предметы первой необходимости и продукты питания длительного срока хранения»,— написал глава региона.

Масштабное наводнение в Дагестане произошло из-за сильных дождей, прошедших в республике 28 марта и 4–5 апреля. Режим чрезвычайной ситуации был введен в ряде городов и районов республики, включая Махачкалу, Дербент и Хасавюрт, а позднее — на федеральном уровне. По последним данным, в республике подтопленными оказались почти 9,8 тыс. жилых домов, более 7,1 тыс. из них получили повреждения. В результате стихийного бедствия погибли шесть человек, свыше 6,2 тыс. жителей пострадали.