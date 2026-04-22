Дом соцобслуживания в Щиграх Курской области хотят отремонтировать за 110 млн

Областное бюджетное учреждение Курской области «Щигровский дом социального обслуживания» ищет подрядчика для капитального ремонта здания в городе Щигры на улице Новой Курской, 25. Начальная цена контракта — 110,3 млн руб. Это следует из документации тендера.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

От подрядчика требуется выполнить внутреннюю отделку помещений, а именно жилых и медицинских комнат, санузлов и коридоров, отремонтировать кровлю и фасад и наладить работу инженерных систем. Завершить работы необходимо 28 декабря. Гарантийный срок — пять лет.

Объект представляет собой двухэтажное здание 1974 года постройки.

Заявки на аукцион принимаются до 8 мая, итоги подведут 14-го.

В конце марта «Ъ-Черноземье» сообщал, что липецкий дом социального обслуживания «Долголетие» объявил конкурс на капитальный ремонт четырехэтажного корпуса и помещений отделения геронтологии в здании интерната для престарелых и инвалидов. Начальная стоимость контракта составляет 244,1 млн руб. По данным портала госзакупок, итоги конкурса пока не подведены.

Кабира Гасанова