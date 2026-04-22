Минтранс напомнил о правилах и ограничениях при проезде по Крымскому мосту

В Министерстве транспорта РФ накануне туристического сезона напомнили о правилах проезда по Крымскому мосту. Как сообщили в пресс-службе ведомства, на переходе через Керченский пролив продолжает действовать правило обязательного досмотра транспорта, багажа и граждан. Автомобили с грузом, габариты которого не превышают 60х70 см, подлежат ручному досмотру. Авто с более габаритным багажом отправляют на стационарный инспекционно-досмотровый комплекс.

Вещи рекомендуется складывать компактно, избегая большого количества мелких предметов. Автопутешественники должны быть готовы открыть по требованию все сумки и коробки для досмотра. Разрешено перевозить бытовую технику, а также не более двух электросамокатов и других устройств с аккумуляторами при условии, что габариты каждого элемента питания не превышают 515х225х225 мм.

Гибридным авто и электромобилям, а также всем грузовикам массой от 1,5 тонны и пассажирским фургонам, переоборудованным под коммерческие перевозки, проезд по мосту по-прежнему запрещен. Владельцы этих транспортных средств могут попасть в Крым по маршруту Р-280 «Новороссия», напомнили в Минтрансе.

Власти Краснодарского края, а затем и Крыма ввели запрет на проезд электромобилей и гибридных авто по Крымскому мосту в ноябре 2025 года. Мера вводилась для обеспечения безопасности граждан, поясняли чиновники.

В октябре 2022 года на автомобильной части Крымского моста взорвалась фура со взрывчаткой в кузове. В результате происшествия частично обрушились два автомобильных пролета, пять человек погибли. В июле 2023 года Крымский мост был вновь атакован: надводные беспилотники повредили дорожное полотно на пролетах. Железнодорожное полотно и опоры моста остались целы.

Александр Дремлюгин, Симферополь