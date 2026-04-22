Путин встретился с президентом Сейшельских Островов Эрмини

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с президентом Сейшельских Островов Патриком Эрмини. По словам российского президента, странам «есть над чем работать» в плане объемов торгово-экономических связей. При этом растет число российских туристов, отдыхающих на Сейшелах, подчеркнул господин Путин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Патрик Эрмини и Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Патрик Эрмини и Владимир Путин

«Конечно, объем торгово-экономических связей пока у нас скромный»,— сказал Владимир Путин в начале встречи (цитата по сайту Кремля). По его оценкам, доля туристов из России на Сейшельских Островах составляет не менее 15%. «Это уже на сегодняшний день неплохой показатель, но есть перспективы увеличения количества наших туристов в вашу страну»,— добавил российский президент.

«Сегодня россияне в больших количествах посещают Сейшелы, составляют большую долю туристов в нашей стране. В трудные моменты "Аэрофлот" сыграл очень важную роль, обеспечил непрерывный поток туристов»,— сказал Патрик Эрмини. По его словам, из-за конфликта на Ближнем Востоке общее число туристов на Сейшельских Островах сократилось на 40%.