Путин встретился с президентом Сейшельских Островов Эрмини
Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с президентом Сейшельских Островов Патриком Эрмини. По словам российского президента, странам «есть над чем работать» в плане объемов торгово-экономических связей. При этом растет число российских туристов, отдыхающих на Сейшелах, подчеркнул господин Путин.
Патрик Эрмини и Владимир Путин
«Конечно, объем торгово-экономических связей пока у нас скромный»,— сказал Владимир Путин в начале встречи (цитата по сайту Кремля). По его оценкам, доля туристов из России на Сейшельских Островах составляет не менее 15%. «Это уже на сегодняшний день неплохой показатель, но есть перспективы увеличения количества наших туристов в вашу страну»,— добавил российский президент.
«Сегодня россияне в больших количествах посещают Сейшелы, составляют большую долю туристов в нашей стране. В трудные моменты "Аэрофлот" сыграл очень важную роль, обеспечил непрерывный поток туристов»,— сказал Патрик Эрмини. По его словам, из-за конфликта на Ближнем Востоке общее число туристов на Сейшельских Островах сократилось на 40%.