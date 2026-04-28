Честные деньги тишины не любят

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Российский частный бизнес за четыре десятилетия существования прошел несколько стадий развития. Вместе с этим развитием менялось и его отношение к информационной открытости.

В 1990-е большинство компаний возглавляли собственники, информацией с прессой они делились не очень охотно. Когда ты выращиваешь свое дело как ребенка, когда вкладываешь душу, нервы и силы, к своему детищу ты и относишься так же трепетно. И опасение, что про тебя и твой бизнес могут написать что-то негативное или как-то исказить информацию, заставляло предпринимателей относиться к журналистам с опаской. Годы шли, собственники стали понимать, что информационная открытость помогает развиваться: если ты известен, если у тебя хороший имидж, то и строить коммуникации с партнерами проще. Быть на виду оказалось безопаснее, чем в тени.

Постепенно бизнес разрастался, управлять им самостоятельно становилось тяжело и появлялся штат наемных менеджеров. И с прессой уже стали взаимодействовать PR-службы. Здесь тоже происходила своеобразная эволюция: новые структуры в компаниях учились понимать, как выстраивать отношения со СМИ, и далеко не всегда это получалось с первого раза. К началу 2010-х годов сформировались и эти коммуникации.

Затем в жизни страны наступила новая эпоха. Из лексикона политиков к началу 2010-х годов окончательно исчезло слово «электорат», и как-то так совпало, что тогда же власть стала медленно, но верно снижать свою информационную открытость.

А бизнес — особенно в России — всегда зависит от власти. И часто копирует ее поведение. Поэтому к началу 2020-х предприниматели снова стали более закрытыми.

«Деньги любят тишину» — это тезис для тех, кто использует сомнительные схемы, завязан на особые отношения с административным ресурсом. Компании, которые хотят делать честный бизнес, прессы не боятся и готовы открыто рассказывать о своем развитии.

И сегодня мы представляем очередной рейтинг руководителей фирм и предприятий по степени их присутствия в СМИ.

Валерий Грибанов, редактор Social Report «Лица города»