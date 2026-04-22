Патриарх Кирилл заявил об угрозе присутствию РПЦ в Эстонии

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что давление властей Эстонии угрожает присутствию Русской православной церкви в стране. Такими опасениями архиерей поделился во время выступления в Доме приемов МИД России в Москве.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По словам патриарха, меры украинских властей против Украинской православной церкви уже приобрели характер открытых религиозных гонений. Он также заявил, что в Молдове и странах Балтии усиливается давление государства на структуры церкви, принимаются дискриминационные законы. Глава РПЦ также задался вопросом, почему эти «очевидные нарушения прав и свобод» не находятся в центре внимания европейских правозащитных организаций.

«Конечно, это не может не беспокоить меня, — отметил архиерей. — Православная церковь Эстонии находится в юрисдикции патриарха, хотя и обладает при этом правами автономии» (цитата по «РИА Новости»). Патриарх Кирилл отметил, что церковь «вместе со своей паствой сохраняет верность каноническому порядку», несмотря на давление.

18 июня 2025 года парламент Эстонии запретил церквям и приходам иметь экономическую связь с зарубежными религиозными центрами или другими структурами, которые представляют угрозу республике. 16 апреля в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека отмечалось, что применение Эстонией законодательства о государственной безопасности «вызывает глубокую озабоченность» в связи с ограничениями религиозных прав.