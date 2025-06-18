В Эстонии приняли поправки к закону для борьбы с православной церковью

Парламент Эстонии принял поправки, которые запрещают церквям и приходам на основании своих уставов иметь экономическую связь с зарубежными религиозными центрами или другими структурами, которые представляют угрозу республике. Об этом сообщает портал эстонского национального телерадиовещания (ERR).

Законодатели уточняют, что угроза стране может заключаться в подстрекательстве, поддержке или финансировании деятельности, которая направлена на насильственное изменение независимости, территориальной целостности или конституционного строя Эстонии. Церкви и приходы могут изменить свои уставы в течение полугода.

За принятие поправок проголосовали 68 депутатов, против выступили 17 парламентариев-оппозиционеров. Сегодня была принята вторая версия поправок к закону о церквях и приходах. Прежним вариантом документа предлагалось запретить церквям подчиняться или иметь связь с руководящим органом, находящимся на территории другого, представляющего угрозу государства. Несмотря на поддержку парламента, первый вариант поправок был отвергнут президентом Аларом Карисом, который назвал его антиконституционным.

Принимая поправки в первый раз, депутаты не скрывали, что законопроект направлен против православной церкви Московского патриархата (ныне — Эстонская православная христианская церковь).

Подробнее о ситуации с Эстонской православной церковью — в материале «Ъ».