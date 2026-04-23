Когда в Челябинске отключат тепло и что будет с квитанциями

В период завершения отопительного периода у жителей традиционно возникают вопросы о сроках отключения тепла, начислениях в квитанциях и дальнейшей работе системы теплоснабжения. «Уралэнергосбыт» разъяснил основные моменты завершения отопительного периода и подводят его итоги.

Решение об окончании отопительного периода в Челябинске принимает глава города. Основанием является не календарная дата, а погодные условия. В соответствии с действующим законодательством отопление отключается не ранее дня, следующего за пятидневным периодом, в течение которого среднесуточная температура воздуха превышает +8°C.

После выхода официального распоряжения начинается поэтапное отключение:

тепловые сети переводятся на летний режим работы;

снижается давление в системе;

управляющие организации отключают внутридомовые системы отопления.

С повышением температуры наружного воздуха параметры теплоносителя снижаются до минимально допустимых значений. В настоящее время температура теплоносителя составляет порядка 75°C. Дальнейшее снижение невозможно, поскольку теплоноситель используется не только для отопления, но и для нагрева горячей воды, температура которой в соответствии с санитарными нормами должна быть не ниже 60°C.

Ключевую роль в обеспечении комфортной температуры в квартирах играет регулировка внутридомовой системы отопления.

«При этом важно понимать: своевременная и корректная регулировка — это не только вопрос комфорта жителей, но и их расходов. От того, насколько оперативно УК реагирует на изменение погодных условий, напрямую зависит сумма в квитанции», — поясняет первый заместитель генерального директора ООО «Уралэнергосбыт» Андрей Святых.

Размер платы за отопление зависит от наличия в доме общедомового прибора учета и качества регулировки внутридомовой системы.

Последние начисления за отопление могут отразиться в майских квитанциях, которые жители получают в июне. Это связано с особенностями расчетов и учета тепловой энергии. В домах, оборудованных общедомовыми счетчиками, показания фиксируются в период с 23 по 25 число каждого месяца. Если отопительный сезон завершается, например, 27 апреля, то объем тепловой энергии, потребленный после даты снятия показаний — с 25 по 27 апреля, — учитывается уже в следующем расчетном периоде.

«Даже после отключения отопления часть потребления может попасть в следующий расчетный период. Это связано с датами снятия показаний приборов учета. Такой „переходящий“ объем отражается в майских квитанциях, которые жители получают в июне», — поясняет Андрей Святых.

Информация о завершении отопительного периода публикуется на официальных ресурсах администрации города и в средствах массовой информации.

Теплоснабжение — это сложный технологический процесс, в котором задействованы ресурсоснабжающие организации, сетевые компании и управляющие организации. «Уралэнергосбыт» развивает цифровые сервисы, упрощая взаимодействие с клиентами. Сегодня большинство вопросов, которые ранее требовали личного обращения в офис, можно решить дистанционно — через личный кабинет ЕРЦ «Уралэнергосбыт» на сайте, либо в приложении (Rustore, App Store).

