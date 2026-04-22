Лесорубы спилили 32 вековых дуба на 5 млн рублей в Воронежской области

На особо охраняемой природной территории (ООПТ) «Долина реки Пыховка» в Новохоперском районе Воронежской области были срублены не менее 32 дубов, включая более чем столетние деревья. Нанесенный экологии ущерб составил 5,4 млн руб. Подозреваемые в нелегальной вырубке задержаны, они находятся в СИЗО. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Памятник природы «Долина реки Пыховка» занимает более 1,4 тыс. га и располагается на границе Воронежской и Волгоградской областей. Его своеобразие заключается в том, что бассейн реки находится на стыке не только отдельных физико-географических районов, но и ландшафтных провинций — лесостепной Среднерусской возвышенности и лесостепной Окско-Донской равнины. Верховья и средняя часть бассейна реки относятся к Калачскому Прихоперью. В этом месте хорошо сохранились характерные элементы южной лесостепи: пойменные и суходольные луга, остепненные склоны, заболоченные участки пойм и байрачные леса. Важную роль в сложившейся экосистеме играют дубы.

Жители села Пыховка сообщили в отдел государственного экологического надзора о масштабной рубке деревьев 15 апреля. Выехавшие на место сотрудники минприроды подтвердили факты и вызвали полицейских. Возбуждено уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере, совершенной организованной группой (ч. 3 ст. 260 УК РФ, до семи лет лишения свободы).

«Совместная работа экологов и полицейских дала свои плоды — подозреваемые задержаны, ведется расследование уголовного дела. По нашим данным, преступление совершили работники одного из местных предприятий»,— заявили в региональном экологическом ведомстве.

Нарушителям экологического законодательства также предстоит возместить ущерб, нанесенный природе.

В марте «Ъ-Черноземье» писал о создании новой ООПТ в Воронежской области — «река Белая» — на территории Россошанского и Кантемировского районов, где произрастает более 750 видов растений. Из них 82 занесены в Красную книгу Воронежской области, еще 19 — в Красную книгу Российской Федерации.

Денис Данилов