«Единая Россия» намерена выдвинуть военкора Куксенкову на выборах в Госдуму

На выборах в Госдуму по Макеевскому округу в Донецкой Народной Республике (ДНР) партия «Единая Россия» (ЕР) планирует выдвинуть военного корреспондента «Первого канала» Ирину Куксенкову. Об этом «Ъ» сообщили источники. Также стали известны кандидаты в депутаты в других округах новых субъектов России.

Фото: Первый канал

Фото: Первый канал

Госпожа Куксенкова работает военным корреспондентом, а также специальным корреспондентом дирекции информационных программ «Первого канала» с 2017 года. В начале специальной военной операции на Украине она провела репортаж о сгоревшем Ан-225 «Мрия» из аэропорта в пригороде Киева. В апреле того же года в ходе боев за Мариуполь Ирина Куксенкова получила осколочные ранения ног. В декабре президент России Владимир Путин вручил ей орден Мужества. После реабилитации военкор занялась волонтерской деятельностью, став амбассадором «Народного фронта».

Также, как стало известно «Ъ», по Донецкому округу переизбираться будет зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай. По Горловскому округу ЕР выдвинет руководителя исполкома регионального отделения партии Алексея Муратова. В Луганской Народной Республике (ЛНР) сформированы два одномандатных округа. По словам источников, по Луганскому округу будет выдвинут вице-спикер Народного совета Денис Колесников, по Алчевскому округу — председатель комитета по вопросам здравоохранения, образования, науки, культуры, труда и социальной политики, семьи, молодежи, спорта и туризма Иван Санаев.

Выборы в Государственную думу пройдут 18–20 сентября 2026 года. Голосование будет проводиться в течение трех дней. Выдвижение кандидатов продлится до 30 апреля. Новые российские регионы примут участие в выборах впервые.

