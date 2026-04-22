Ligue 1 сняла короткометражный документальный фильм про вратаря Сафонова

Французская Ligue 1 выпустила короткометражный документальный фильм про российского вратаря «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова. 10-минутный ролик под названием «Кто такой Матвей Сафонов на самом деле?» опубликован на YouTube-канале чемпионата.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Матвей Сафонов

«Обладая необычайным интеллектом и страстью к математике и шахматам, Сафонов не просто отражает удары: он анализирует, предугадывает и расшифровывает игру, как мало кто из современных вратарей. <...> Уникальное исследование психологии вратаря, не похожего ни на кого другого»,— сказано в описании к фильму.

Съемочная группа посетила родной город Матвея Сафонова Краснодар, где поговорила с родителями футболиста. Также в фильме приняли участие главный тренер клуба «Краснодар» Мурад Мусаев и другие сотрудники команды. Сам вратарь отвечал на вопросы на русском и французском языках.

Матвею Сафонову 27 лет. Летом 2024 года он перешел в ПСЖ из «Краснодара» за €20 млн. В составе французского клуба вратарь выиграл чемпионат, кубок и суперкубок страны, стал победителем Лиги чемпионов, а также обладателем Суперкубка UEFA и Межконтинентального кубка. В текущем сезоне провел 11 матчей в чемпионате Франции, также на его счету восемь игр в Лиге чемпионов.

Таисия Орлова