И. о. главы Ленинск-Кузнецкого назначен Василий Мельник

Исполняющим обязанности главы Ленинск-Кузнецкого муниципального округа Кузбасса назначен Василий Мельник. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Илья Середюк.

«Давно знаю его как грамотного руководителя. Он хорошо себя показал на работе в Кемеровском муниципальном округе и в городе Кемерово»,— прокомментировал кадровое решение господин Середюк в своем Telegram-канале. Ранее пост главы Ленинск-Кузнецкого занимал Евгений Никитин, который руководил округом с июня 2023 года.

Василий Мельник до последнего времени занимал должность первого замглавы Кемерова. Ранее руководил управлением архитектуры и градостроительства горадминистрации. Он окончил Томский государственный архитектурно-строительный университет. С 2007 года работал в сфере архитектурного планирования и землеустройства в Кемеровском муниципальном районе и городе Кемерово.

