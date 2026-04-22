Мировые горнолыжные курорты установили рекорд посещаемости

Горнолыжные курорты во всем мире продемонстрировали в прошлом сезоне рекордную посещаемость, несмотря на нестабильные снежные условия и изменение климата. Об этом сообщается в Докладе о международном горнолыжном туризме, представленном 21 апреля на выставке Mountain Planet во французском Гренобле, пишет La Tribune. Зимний сезон 2024–2025 годов признан лучшим годом за последние четверть века по посещаемости. В общей сложности 150 млн туристов побывали на склонах приблизительно 2 тыс. горнолыжных курортов в 68 странах.

На зимних курортах по всему миру зафиксировали в общей сложности рекордные 399 млн дней, пригодных для катания. Это на 8% больше, чем годом ранее, и лучший показатель с 2000 года. Предыдущий рекорд в 392 млн лыжных дней был установлен в сезоне-2018/19. В докладе отмечается, что по сравнению со средними показателями за пять лет, предшествовавших пандемии COVID-19, большинство направлений восстановили и даже превзошли прежний уровень активности.

Среди стран с наибольшим ростом посещаемости второй год подряд лидирует Китай. Франция, Австрия, Испания, Италия Андорра и Россия также подтверждают наметившуюся в последние сезоны позитивную динамику. Свои позиции по сравнению с допандемийными временами восстанавливает и Швейцария. Рост международного горнолыжного туризма отмечен в Японии. При этом скандинавские страны в большей степени оказались зависимыми от изменения климата и нестабильности осадков. Исходя из результатов минувшего сезона, авторы доклада дали оптимистичный прогноз по посещаемости на ближайшие годы, несмотря на изменение климата и растущие риски для снежного покрова на горнолыжных курортах. Так, например, во Французских Альпах и Пиренеях температура за XX век повысилась в среднем на два градуса.

