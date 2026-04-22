В Кемеровской области ввели режим ЧС из-за обвалившейся дороги

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк объявил режим ЧС регионального характера из-за обвалившейся дороги на участке трассы Бийск–Мартыново–Кузедеево–Новокузнецк. По предварительной оценке, ситуацию спровоцировали природные факторы, в том числе повышенное водонасыщение грунтов, сообщил глава региона в Telegram-канале.

Обвалившийся участок обеспечивает подъезд к шести населенным пунктам — Кандалеп, Урнас, Мунай, Бенжереп-2, Сары-Чумыш, Шарово. «Все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме: у жителей есть необходимые запасы, электроснабжение сохранено, организована медицинская помощь и связь»,— заявил губернатор.

Движение четырех автобусных маршрутов Новокузнецк-Сары-Чумыш, Новокузнецк-Бенжереп, Новокузнецк-Белокуриха, Кемерово-Белокуриха приостановлено. Специалисты начали оценивать обстановку и приступили к первоочередным мерам. Жителей и гостей Кузбасса призвали учитывать временные ограничения и заранее планировать маршруты передвижения.