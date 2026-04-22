Мексика проведет расследование о деятельности ЦРУ на территории страны

Президент Мексики Клаудиа Шейнбаум распорядилась расследовать обстоятельства участия двух сотрудников ЦРУ в мексиканской операции против наркокартелей. Об этом сообщает BBC.

Подпольная лаборатория по переработке метамфетамина, обнаруженная во время операции мексиканских властей в штате Чиуауа

Фото: Attorney General's Office of Chihuahua / Handout / Reuters

Два гражданина США участвовали в операции по уничтожению подпольных нарколабораторий в штате Чиуауа. На обратном пути машина, в которой находились они и два сотрудника Агентства расследований штата, вылетела с дороги, упала в ров и взорвалась. Все четверо пассажиров погибли. Только тогда в руководстве Мексики стало известно об участии американцев в операции.

В посольстве США в Мехико заявили, что двое американцев — сотрудники диппредставительства. Генеральный прокурор штата Сесар Хауреги назвал их «инструкторами» из посольства. Как он утверждает, мужчины проводили «базовое обучение в рамках обычного обмена с властями США». Однако американские СМИ со ссылкой на свои источники написали, что погибшие были сотрудниками ЦРУ.

Президент Мексики заявила, что у властей не было данных о совместной работе представителей штата и сотрудников посольства США. Расследование должно выяснить, не был ли нарушен закон о безопасности, не допускающий проведения совместных операций без согласования на федеральном уровне, отметила госпожа Шейнбаум.

